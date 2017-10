Zweiter Skandal innerhalb kurzer Zeit

Für Benediktsson ist es bereits der zweite Skandal innerhalb kurzer Zeit: Im vergangenen Jahr tauchte sein Name in den Panama-Papieren auf, in denen die Praktiken von Steuersündern detailliert aufgedeckt wurden. Damals überlebte er politisch. Ob sich das dieses Mal wiederholen wird, ist zweifelhaft. Stimmen die Umfragen, wird sich der 47-Jährige wohl nach einem neuen Job umschauen müssen.

Größte Chancen dürfen sich die Grünen mit ihrer Vorsitzenden Katrin Jakobsdottir ausrechnen. Sie liegen mit rund 23 Prozent der Stimmen vorn. Benediktssons konservative Unabhängigkeitspartei kommt auf 22 Prozent, gefolgt von den Sozialdemokraten (13 Prozent), der Piratenpartei (10 Prozent) und der liberalen Zentrumspartei (9 Prozent).

Zu einer Neuauflage der bisherigen Mitte-Rechts-Koalition wird es nach Ansicht von Wahlforschern wie Eirikur Bergmann nicht kommen, da die beiden Koalitionspartner von Benediktsson laut Umfragen deutliche Stimmenverluste werden hinnehmen müssen. Am wahrscheinlichsten ist eine Mitte-Links-Regierung unter Führung der Grünen.

Wirtschaftlich hat sich das Land von der schweren Finanzkrise 2008 erholt. Damals mussten die vier größten Banken des Landes verstaatlicht werden, um den totalen Staatsbankrott abzuwehren. Die isländischen Banken hatten in den Jahren vor dem Zusammenbruch einen enormen schuldenfinanzierten Kreuzzug durch Europa eingeleitet und vor allem in Großbritannien und Nordeuropa Banken und Versicherungen aufgekauft. Von dem Zusammenbruch des Bankensystems waren damals auch deutsche Sparer betroffen: Mehr als 30.000 von ihnen hatten ihr Geld bei der Kaupthing Edge angelegt, da die isländische Bank hohe Zinsen versprochen hatte. Nach dem Zusammenbruch mussten die Kleinanleger mehr als ein Jahr auf die Rückzahlung ihrer Gelder warten.

Für die Isländer war der Beinahe-Staatsbankrott noch schmerzhafter: Viele von ihnen verloren ihren Job, konnten Kredite nicht mehr abbezahlen. Die isländische Krone verlor rund 70 Prozent ihres Wertes. Um eine Kapitalflucht zu verhindern, wurden strenge Kontrollen eingeführt. Ohne sie wäre die isländische Wirtschaft endgültig zerbrochen. Es waren dramatische Tage, Wochen, Monate, damals im Spätherbst 2008.

Doch schneller als von den meisten Experten erwartet erholte sich die isländische Wirtschaft wieder. Die Arbeitslosigkeit ist mittlerweile auf 2,9 Prozent gefallen, die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um sieben Prozent, in diesem Jahr wird das Wachstum bei rund fünf Prozent liegen. Grund für die rasche Erholung ist neben der überaus erfolgreichen Fischereiwirtschaft die boomende Tourismusindustrie. In diesem Jahr werden rund 2,5 Millionen Touristen auf der Vulkaninsel im Nordatlantik erwartet. Das sind fast sieben Mal so viele Menschen wie das Land an Einwohnern zählt. Aus der Hoffnungslosigkeit vor acht Jahren ist Zukunftsglaube geworden. Und der Erfolg der isländischen Fußballnationalmannschaft bei der EM im Sommer hat dem Land auch wieder Selbstvertrauen gegeben. Was fehlt, ist eine stabile Regierung, die das Vertrauen der Isländer hat.