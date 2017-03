 Wahl in den Niederlanden: Wilders-Partei rutscht in Umfrage ab

Geert Wilders Der Chef der PVV macht sich rar. Die Taktik geht nicht auf. (Foto: Reuters)

AmsterdamZwei Wochen vor der niederländischen Parlamentswahl ist die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders in der Wählergunst auf den zweiten Platz abgerutscht. Wilders' Freiheitspartei (PVV) kam in der am Mittwoch veröffentlichten Peilingwijzer-Umfrage auf 15,7 Prozent. In Führung schob sich die Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, für die derzeit 16,3 Prozent stimmen würden. Wilders versucht, im Wahlkampf mit einem harten Anti-Islam-Kurs zu punkten. Zuletzt hatte er Marokkaner als „Abschaum“ bezeichnet, der die Straßen unsicher mache.

Die Wahl in den Niederlanden ist die erste von drei Abstimmungen in einem EU-Gründungsmitglied in diesem Jahr. Auch in Frankreich und in Deutschland, wo ebenfalls neue Parlamente gewählt werden, setzen rechtspopulistische Parteien wie der Front National und die AfD auf eine Kombination aus Anti-EU-Kurs und Abgrenzung gegen Ausländer, um Wähler zu gewinnen.