Warum der Sieg keine Garantie für Stabilität ist

Die Hoffnungspartei wurde deklassiert, kann mit gerade einmal etwa 50 Sitzen rechnen. Mehr noch: Die von den Rest-Demokraten gegründete klar linksliberale „konstitutionelle demokratische Partei“ könnte – getragen von der Basis der de facto aufgelösten Demokraten und vielen bisher unentschlossenen Wählern – aus dem Stand zweitstärkste Kraft geworden sein.

Selbst wenn Koikes Partie letztlich knapp die Nase vorn haben sollte, sind die neuen Linken damit neben Abe der zweite Sieger der Wahl. Sie haben nun die Chance, eine neue linksliberale Alternative aufzubauen, die die Japaner für wählbar halten.

Und dann kann Abe noch weiter von seiner selbstauferlegten historischen Mission weiterträumen: Er will die pazifistische Verfassung ändern, um die Rolle des Militärs zu stärken. Immerhin hat er nun weiterhin allein oder mit zwei konservativen Oppositionsparteien eine Zweidrittelmehrheit, um Verfassungsänderungen zum Referendum vorzuschlagen.

Nur hat er damit noch immer die Mehrheit der Japaner nicht überzeugt. Aber das ist ein anderes Problem.

Doch bei allem Jubel sollten vor allem die Abe-Fans unter den Anlegern eines verstehen: Abes Sieg ist kein Garant politischer Ruhe. Dank des Wahlsystems verbirgt der Sieg lediglich seine eigentliche Schwäche. 62 Prozent der Sitze werden in Direktwahlkreisen vergeben, in denen der Politiker mit den meisten Stimmen gewinnt. Und weil sich die Stimmen der Anti-Abe-Lager nun auf mehr Parteien verteilen, konnte die LDP hoch gewinnen, obwohl sie weit von einer absoluten Mehrheit der Stimmen entfernt ist.

Außerdem wurde Abe nie geliebt wie sein Mentor, der legendäre Reformpremier Junichiro Koizumi, nicht einmal von seinen Unterstützern.

Der wichtigste Grund für eine Zustimmung zu seinem Kabinett war vielmehr laut vieler Umfragen, dass die Wähler keine bessere Alternative sahen. Nun ist Abe politisch zudem noch verwundet. Denn es hängen ihm Skandale an, die auch er nicht so einfach loswerden kann.

Erstens verzeihen japanische Wähler den Geruch von Vetternwirtschaft immer weniger. Zweitens hat Abe durch anfängliches Versteckspiel missliebiger Fakten das von ihm gepflegte Image eines lauteren, starken Führers untergraben. Drittens könnte der wachsende Unmut der Japaner den berüchtigten Jagdinstinkt der japanischen Medien endgültig wiederbeleben, der in den ersten Jahren von Abes Regierung abgestorben zu sein schien.

Dass es mit der neuen linksliberalen Partei womöglich eine neue, interessante Alternative für die Heerschar der verstummten Protestwähler gibt, könnte dabei helfen. Auch Abe muss sich daher vor der neuen Partei wie auch urbanen konservativen Parteien in Japans Metropolen mittelfristig sorgen.

Denn bisher hatte er ein allzu leichtes Spiel. Seit sich die Demokraten sich in ihrer chaotischen Regierungszeit entzaubert haben, ist die Wahlbeteiligung zuletzt auf knapp über 50 Prozent gefallen.

Ein Grund: Ein Großteil der Nichtwähler blieb zuhause, weil sie keine Alternative zu Abe sahen. Sollten sich allerdings die neue linksliberale Kraft und möglicherweise Koikes gedemütigte konservative Partei etablieren und in Umfragen zulegen, dürfte Abe in der Öffentlichkeit und parteiintern wieder in die Kritik geraten.

Gleichzeitig wachsen die finanz- und sicherheitspolitischen Unsicherheiten. Abe muss nun die Frage beantworten, wie er die extrem hohe Staatsverschuldung von rund 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zähmen will.

Gleichzeitig wächst das Risiko eines Kriegs zwischen den USA und Nordkorea. Aber bisher sind diese innenpolitischen und außenpolitischen Entwicklungen nur neue Risiken, mit denen Märkte, Menschen und die Wirtschaft künftig rechnen müssen. Die neue Realität ist vorerst die alte: Japan wird weiter von Shinzo Abe regiert.