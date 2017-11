 Wahl in Sizilien: Ein ernsthafter Test für Rom

Paolo Gentiloni Italiens Premierminister Paolo Gentiloni liegt in Umfragen vorn. Die Regionalwahlen in Sizilien gelten als wichtiger Test für die Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr. (Foto: AP)

RomDas Wahlergebnis in Sizilien habe überhaupt keine Bedeutung für Rom und die nationale Politik. Mit diesem Satz, dieser Beschwörung zieht Matteo Renzi als Generalsekretär der Partito Democratico (PD) durchs Land. Und dann verschwand der im vergangenen Dezember zurückgetretene Ex-Premier komplett aus dem Wahlkampf und flog nach Chicago. Eine Umarmung und aufmunternde Worte von seinem Freund, dem Ex-Präsidenten Barack Obama, das war ihm wichtiger. Eine halbe Stunde sprach er während einer Tagung in der Obama Foundation mit ihm darüber, wie die Politik für junge Menschen attraktiver gemacht werden kann.

Doch zuhause droht Ungemach. Nach Meinungsumfragen liegen bei den Regionalwahlen die PD und ihr sizilianischer Kandidat weit abgeschlagen hinter dem „Movimento 5 Stelle“ und hinter einem Mitte-Rechts-Bündnis, zu dem sich Berlusconis Forza Italia, die Lega, die sich kurz entschlossen nicht mehr „Lega Nord“ nennt, und die rechten „Fratelli d’Italia“ zusammengefunden haben.

Sizilien ist ein Test für Rom. 4,6 Millionen stimmberechtigte Sizilianer wählen am Sonntag ein neues Regionalparlament und einen Gouverneur, Stichwahlen sind ausgeschlossen. Die Insel mit Autonomiestatus hat ihre eigenen politischen und ökonomischen Probleme und wird vom Rest Italiens gern ignoriert, doch diesmal ist es anders – vergleichbar mit den Landtagswahlen in NRW vor der Bundestagswahl, die die Niederlage der SPD vorwegnahm.

Im kommenden Frühjahr spätestens finden Parlamentswahlen in Italien statt. Ein neues Wahlgesetz ist verabschiedet und sobald Staatspräsident Sergio Mattarella Senat und Abgeordnetenkammer aufgelöst hat, läuft der Countdown. Vermutlich wird Anfang März gewählt. Und schon jetzt ist klar, dass es wegen des neuen Wahlrechts – einer Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahl – keinen eindeutigen Sieger geben wird. Italien drohen Instabilität und spanische Verhältnisse, das heißt es kann Monate dauern, bis sich eine Koalition findet, die mit Mehrheit in beiden Parlamentskammern regieren kann.

Und Koalitionen zu bilden, ist im Land der lauten und zerstrittenen Politik eine Herkulesaufgabe. Wer jetzt in Sizilien gegeneinander antritt, wird sich kommendes Jahr in Rom zusammenraufen. Matteo Renzi sieht sich als natürlichen Spitzenkandidaten für das Amt des Premiers, doch in letzter Zeit lief es nicht gut für ihn. Die Zahl der Gegner in der eigenen Partei wächst, die Umfragen auf nationaler Ebene sehen seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem „Movimento 5 stelle“.

Und seine öffentliche Kritik an der Verlängerung des Mandats von Notenbankgouverneur Ignazio Visco stieß wegen Form und Inhalt auf Unverständnis in Italien. Der Vorwurf des Populismus wurde laut. Renzi, selbst ohne Mandat im Parlament, hatte eine Erklärung von PD-Abgeordneten durchgebracht, in der es hieß, es müsse einen Wechsel an der Spitze der Banca d’Italia geben. Parteipolitik habe nichts mit institutionellen Vorgängen zu tun, war die Reaktion. Renzi musste klein beigeben.