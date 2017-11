Premier hängt Renzi ab

Dazu kommt, dass Premier Paolo Gentiloni, der Visco als Kandidaten für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen hatte, bei Umfragen Renzi abhängt. Nach dem Meinungsforschungsinstitut Ixé ist Gentiloni mit 39 Prozent der Politiker, in den die Italiener das größte Vertrauen haben, Renzi liegt bei 27 Prozent und Spitzenkandidat Luigi Di Maio vom „Movimento 5 stelle“ mit 32 Prozent dazwischen. Die Zahlen sind von Anfang November. Kommende Woche gibt es ein TV-Duell zwischen Renzi und Di Maio.

Silvio Berlusconi steht vor einem Sieg in Sizilien. Das wird dem 81-Jährigen Aufwind geben für 2018, auch wenn er wegen einer Verurteilung wegen Bilanzfälschung und Bestechung bis 2019 von politischen Ämtern ausgeschlossen ist und selbst gar nicht kandidieren kann. In Rom gibt es viele Politikwissenschaftler, die davon ausgehen, dass sich am Ende Renzis PD und Berlusconis Forza Italia zu einer großen Koalition finden könnten, vor allem um zu verhindern, dass das „Movimento 5 stelle“ an die Macht kommt. In Rom und Turin, wo sie die Bürgermeisterinnen stellt, hat die Bewegung des Komikers Beppe Grillo gezeigt, dass sie außer „Nein“ zu allem nicht gut verwalten kann.

Ausgezählt werden die Stimmen in Sizilien erst am Montag. Eines aber verwundert: Das Thema Mafia hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Von der Zeitung „La Stampa“ befragt, was sie im Falle des Wahlsiegs als Gouverneur unternehmen wollen gegen die organisierte Kriminalität, beschuldigten sich alle fünf Spitzenkandidaten erst einmal gegenseitig und gelobten, entschlossen vorzugehen gegen Korruption, Erpressung und Geldwäsche. Dass über die Mafia nicht gesprochen wird, zeigt aber auch, dass sie kein sizilianisches Phänomen mehr ist wie früher, sondern längst in ganz Italien und Europa operiert. Festnahmen in Deutschland sind der beste Beweis.