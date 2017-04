Wahl-O-Mat für NRW : Wen wählen?

Datum: 26.04.2017 14:59 Uhr

Am 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt – mit wichtigen Konsequenzen für 18 Millionen Bürger und einem wichtigen Signal vor der Bundestagwahl. Testen Sie mit dem Wahl-O-Mat, welche Partei Ihnen am nächsten ist.