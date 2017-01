Der geistige Sohn Hollandes

Als Viertplatzierter und deutlich vor den Sozialisten rangiert weiterhin Jean-Luc Mélenchon mit 14 bis 15 Prozent. Er hat ausgeschlossen, dass er sich nach der Primärwahl der Sozialisten zugunsten des dann benannten Kandidaten zurückziehen könnte. „Ich erkenne das Verfahren nicht an, deshalb habe ich mich auch nicht beteiligt.“ Genau wie Macron hofft er, einen möglichst großen Teil der sozialistischen Wähler aufsaugen zu können.

In welchem Maß ihm das gelingt, hängt vor allem auch von dem sozialistischen Kandidaten ab, den die Teilnehmer der Urwahl an diesem Sonntag und am 29.1. bestimmen werden. Sollte es der Links-Nationalist Arnaud Montebourg oder der Linke Benôit Hamon sein, wird Mélenchon es schwer haben. Montebourgs Positionen lassen sich kaum von denen des Linksaußen Mélenchon unterscheiden.

Bei der letzten Debatte der sieben Kandidaten am Donnerstagabend wiederholte Montebourg, dass die Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages wie das Defizitlimit von drei Prozent der Wirtschaftsleistung ihn nicht interessieren: „Die Franzosen haben sie beim Referendum 2005 abgelehnt“, behauptete der Souveränist und beugte damit einmal mehr die Wahrheit. „Die Verträge sind hinfällig, arbeiten wir an einem neuen Vertrag von Rom“, schwadronierte der Politiker mit völliger Verachtung für geltendes Recht. Im Zivilberuf ist er übrigens Rechtsanwalt.

An diesem Punkt, den Staatsschulden, prallten die Auffassungen der sieben Bewerber hart aufeinander: Ex-Premier Manuel Valls, der Grüne François de Rugy und der Sozialist Vincent Peillon setzten sich dafür ein, das Defizit zu verringern. „Wie wollen wir verlangen, dass unsere deutschen Freunde uns ernst nehmen, wenn wir die von uns selber eingegangene Verpflichtung nicht einhalten?“, fragte Peillon.

Bei der Debatte über die Außenpolitik war überraschenderweis der Grüne de Rugy zusammen mit Valls der einzige, der wirklich Klartext redete. „Syrien ist das Labor für die Außenpolitik von Wladimir Putin, dort probiert er seinen Expansionismus aus“, sagte er. Europa müsse sich militärisch und diplomatisch stärken. „Wir müssen Trump ernst nehmen, das bedeutet: Um unsere Verteidigung müssen wir uns stärker selber kümmern“, fügte er hinzu. In der ganzen Debatte fiel er als einer der sachkundigsten und überzeugendsten Redner auf. Dennoch hat er keine Chance gegenüber einem Linkspopulisten wie Montebourg: Viele französische Wähler interessieren sich weniger für die Inhalte als für die Pose.

Ähnlich wie de Rugy forderte auch Valls: „Nehmen wir Trump ernst, er sagt, dass er aus der Nato raus will und er will die EU zerbrechen.“ Trumps Worte seien unerträglich, wenn man sich vor Augen halte, dass die USA „seit 100 Jahren die Alliierten Frankreichs sind.“

Sollten Montebourg oder Hamon bei der Vorwahl gewinnen, könnte Macron sich freuen: Viele Wähler der Sozialisten, die keinen Abenteurer als Spitzenkandidaten wollen, würden zu ihm kommen. Angeblich bereiten sogar schon zahlreiche sozialistische Abgeordnete ihren Wechsel zu Macrons Formation „En Marche!“ vor. Der Trend soll so stark geworden sein, dass Macron bereits fürchtet, er könne zum Auffangbecken für hoffnungslose Politiker der Sozialisten werden und damit das Image seiner eigenen Bewegung gefährden. Die lebt nämlich davon, dass Macron behauptet, er überwinde den sterilen Links-Rechts-Gegensatz und das Verhalten der klassischen Parteien, die „die Institutionen der Republik usurpiert haben.“

Macrons Furcht, zu sehr in das Fahrwasser der Sozialisten zu geraten, geht mittlerweile so weit, dass er sich gegen eine mögliche Unterstützung durch seinen politischen Ziehvater Hollande wehrt. Der „geistige Sohn Hollandes“, als den manche französischen Politiker Macron sehen, weist den Vater zurück. In den vergangenen Tagen ist in den französischen Medien die Spekulation stärker geworden, Hollande könne in den kommenden Wochen seine Sympathie für Macron ausdrücken. Für Macron wäre das angesichts der Unpopularität Hollandes eher schädlich.

Am Donnerstag setzte er deshalb eigens eine Pressekonferenz an, um die Aufstellung seiner eigenen Kandidaten für die Parlamentswahl zu erläutern und nur scheinbar beiläufig Hollande abzuwehren. Nichts war dem Zufall überlassen. Macrons Mitarbeiter bestimmten schon vorher, wer zu welchem Thema eine Frage stellen durfte. Für einen Bewerber, der angeblich alles anders machen will als die etablierten Parteien, ein eher fragwürdiges Vorgehen. „Der Präsident hat sich entschieden, sich bis zuletzt voll seinem Amt zu widmen, er hat auf eine Kandidatur verzichtet, will also nicht in den Wahlkampf eingreifen“, sagte der Ex-Minister auf eine der organisierten Fragen hin. Mit anderen Worten: Danke, François, aber nein danke!