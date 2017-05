 Wahlen in Frankreich: Presseraum von Kandidat Macron geräumt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wahl in Frankreich Wegen eines verdächtigen Gegenstands musste ein provisorischer Presseraum von Kandidat Macron vor dem Louvre geräumt werden. (Foto: dpa)

ParisIn Paris ist ein Presseraum des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron geräumt worden. In der provisorischen Einrichtung vor dem Louvre sei ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden, teilte Macrons Pressebüro am Sonntag mit. Daraufhin sei die ganze Gegend evakuiert worden. 300 Journalisten hätten ihre Arbeitsplätze vorsichtshalber verlassen müssen. Die Pariser Polizei erklärte über Twitter, sie habe eine einfache Überprüfung veranlasst.

Am Louvre sollte am Abend Macrons Wahlparty stattfinden, weshalb die Gegend ohnehin stark gesichert war. Der sozialliberale Politiker kandidiert in der Stichwahl gegen Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National. Etwa 50.000 Sicherheitskräfte sollen den Ablauf der Wahl sichern.