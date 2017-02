Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ass im Ärmel

Vor den Wahlen hat der Regierungschef allerdings noch einmal ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Diese Woche hat die Regierung einen spendablen Haushalt vorgelegt. In einer lang erwarteten Rede kündigte Finanzminister Arun Jaitley eine deutliche Erhöhung der Mittel für die Armutsbekämpfung an. Das dürfte Modi bei den nun anstehenden Wahlen vor allem in Uttar Pradesh helfen, dem mit fast 200 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten Bundesstaat, der stark ländlich geprägt ist.

Sollte Modi erfolgreich sein, hätte er die nötige Rückendeckung seine Reformagenda weiter umzusetzen. Außerdem käme er seinem Ziel einer Mehrheit im indischen Oberhaus etwas näher. „Ein starkes Abschneiden der Modi-Partei könnte die Kräfteverhältnisse stark verändern und damit auch dich die langfristigen Wachstumsaussichten”, analysiert Shilan Shah, Indien-Ökonom des Beratungsunternehmens Capital Economics.

Bisher sind Modis Regierungspartei BJP und ihre Verbündeten im Oberhaus deutlich in der Unterzahl – und konnten wichtige Reformvorhaben deswegen nicht umsetzen. Noch immer wartet die Wirtschaft deswegen beispielsweise auf eine dringend benötigte Vereinfachung der Landvergabe.

Das zeigt sich auch in Zahlen: Auf dem Ease of Doing Business Index der Weltbank, den Modi selbst als Gradmesser für seinen Erfolg nimmt, hat sich Indien kaum verbessert und rangiert weiterhin nur auf Platz 130 von 190 Staaten. Zwar wird die indische Volkswirtschaft laut dem Internationalen Währungsfonds dieses Jahr um 7,2 Prozent wachsen und wäre damit die dynamischste große Volkswirtschaft der Welt. Doch hatte Modi ein Wachstum von deutlich mehr als acht Prozent versprochen. Ohnehin sind die offiziellen Wachstumszahlen mit Vorsicht zu genießen: Wirtschaftsindikatoren wie die Industrieproduktion zeigen traurigeres Bild.

Klar ist aber auch, dass Modi seine Pläne noch nicht verwirklicht sieht. Dass er 2019 wieder antreten wird, steht außer Frage. Wie gut seine Chancen sein werden, weiß er bereits am 11. März, wenn die Ergebnisse der Wahlen in den Bundesstaaten bekannt gegeben werden. Dann wird sich zeigen, ob die Ära Modi gerade erst beginnt – oder sich bereits wieder dem Ende nähert.