 Wahlen in Japan: Abe bastelt am nächsten Kunststück

Wahlplakat für Japans Regierungschef Ein Wahlplakat auf der Insel Hokkaido wirbt für Premierminister Shinzo Abe. Prognosen sagen ihm einen hohen Wahlsieg voraus. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

TokioFür einen kleinen Moment roch es in Japan nach einer politischen Sensation, nach einer Wahlniederlage für Ministerpräsident Shinzo Abe und seine Abenomics genannte Wirtschaftspolitik. Überraschend hatte der Regierungschef im September das Unterhaus aufgelöst und Neuwahlen für den 22. Oktober ausgerufen. Und plötzlich stampfte seine ehemalige Genossin und heutige Erzrivalin, die Tokioter Bürgermeisterin Yuriko Koike, die neue „Partei der Hoffnung“ aus dem Boden.

Anfangs schien ihre konservative Alternative für Japan Abes konservativer Liberaldemokratischen Partei (LDP) tatsächlich massiv Wähler zu rauben. Denn die einst hohe Popularität Abes war durch Gefälligkeiten seiner Beamten für seine politischen Freunde drastisch abgerutscht. Doch inzwischen setzen die Investoren ihr Geld darauf, dass dem Darling der Märkte nach seinem politischen Comeback 2012 ein weiteres politisches Kunststück gelingt: mit fallender Popularität einen haushohen Sieg für seine Koalition aus LDP und der kleinen Neuen Gerechtigkeitspartei zu erringen.

Um fünf Prozent ist der Nikkei-Index gestiegen, seit Abe das Parlament aufgelöst hat, so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Denn die Meinungsumfragen sagen unisono voraus, dass die Koalition aller Wahrscheinlichkeit nach Abes Mindestziel erreichen wird: eine absolute Mehrheit von 233 der 465 Unterhaussitze. Die Wirtschaftszeitung „Nikkei“ rechnet sogar damit, dass die Koalition bis zu 300 Mandate erobern könnte. Das wäre knapp weniger als eine Zweidrittelmehrheit, die die Koalition derzeit genießt.

Doch dahinter steht keineswegs rauschender Beifall für Abe, merkt Tobias Harris, Japan-Experte vom Risikoberater Teneo Intelligence an. „Während des Wahlkampfs sank seine Popularität wieder.“ In der Nikkei-Umfrage sahen nur 37 Prozent der Befragten die Regierung positiv, 48 Prozent jedoch negativ. Doch dank des Wahlsystems könnte es dennoch reichen, weil sich das Oppositionslager gespalten hat, meint Harris.

289 der 465 Sitze werden in Direktwahlkreisen vergeben, in denen der Kandidat mit den meisten Stimmen siegt. Bislang stand der LDP als Hauptgegner Japans 1996 gegründete einstige Reformhoffnung gegenüber, die linkszentristische Demokratische Partei. Doch die war zwar zuletzt ein leichter Gegner. Denn erstens hatten die Wähler ihr drei chaotische Regierungsjahre zwischen 2009 und 2012 nicht verziehen. Zweitens war sie heillos in einen linksliberalen und einen konservativen Flügel zerstritten.

Kernelemente des EU-Japan-Handelsabkommens Ziele Hauptziel der Europäer ist es, mit dem Abkommen einen besseren Zugang von Firmen auf dem japanischen Markt zu erlangen. Zugleich wollen beide Seiten internationale Standards und Regeln wie den Verbraucher- und Arbeitsschutz oder der Unternehmensführung setzen und gemeinsame Werte wie Demokratie und Umweltschutz betonen. Die Verhandlungen sollen Mitte 2018 abgeschlossen sein, damit das Abkommen Anfang 2019 in Kraft treten kann.

Japan und die EU Japan ist nach China für die EU der zweitwichtigste Handelspartner in Asien. Insgesamt liegt Japan auf Rang sechs der größten EU-Handelspartner. Fast 74.000 europäische Firmen sind im Handel mit Japan tätig, davon vier Fünftel kleinere Unternehmen. Die Ausfuhren nach Japan beliefen sich 2016 auf insgesamt 80 Milliarden Euro, ebenso wie die Einfuhren japanischer Firmen Richtung EU. In der EU hängen rund 600.000 Jobs von Japan-Exporten direkt ab. Zugleich beschäftigen japanische Firmen in Europa mehr als eine halbe Million Menschen.

Japans Gewicht für Deutschland Auch für die Bundesrepublik ist Japan nach China der zweitwichtigste Handelspartner in Asien. Insgesamt belief sich das deutsch-japanische Handelsvolumen 2016 auf rund 40 Milliarden Euro. Japan gehört für Deutschland zu den wenigen Ländern, mit denen es ein Defizit im Handel verbucht. Schwerpunkte aus deutscher Sicht sind vor allem der Abbau aller nicht-tarifären Handelshemmnisse, der Marktzugang für Agrargüter und Dienstleistungen sowie die Öffnung der Beschaffungsmärkte.

Zölle Mit dem Freihandelsabkommen wollen beide Seiten fast alle Zölle im Warenhandel abschaffen, was den europäischen Exporteuren laut EU-Kommission Einsparungen von rund einer Milliarden Euro jährlich einbringt. Bei landwirtschaftlichen Produkten ist Japan mit mehr als 5,7 Milliarden Euro pro Jahr bereits jetzt der viertgrößte Markt für die EU. Stufenweise sollen hier 85 Prozent der Zölle wegfallen. Innerhalb von 15 Jahren ist eine Absenkung der Einfuhrgebühren bei Rindfleischprodukten von 28,5 auf neun Prozent geplant. Bei Schuhen ist eine Reduzierung von 30 auf 21 Prozent und nach zehn Jahren ein kompletter Abbau vorgesehen. Japan wiederum ist vor allem an Zollsenkungen für Industriegüter - speziell Autos - interessiert. Auch hier soll es auf Druck der europäischen Automobilbauer aber eine Übergangsphase geben - laut Medienberichten konnte sich die EU in diesem Punkt mit einer siebenjährigen Frist durchsetzen.

Abbau anderer Handelshemmnisse Jenseits der Zollschranken wollen beide Seiten auch andere Handelshemmnisse abschaffen. So soll die Zulassung von Kraftfahrzeugs-Modellen vereinfacht und die Regelungen bei Medizinprodukten sowie der Kennzeichnung von Textilien angepasst werden. Ab 2018 kann zudem europäisches Bier unter genau dieser Bezeichnung statt als "alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk" nach Nippon verschifft werden und wird damit günstiger besteuert.

Vergabe öffentlicher Aufträge Firmen aus der EU werden nach Angaben der EU-Kommission gleichberechtigt mit japanischen Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen in 48 "Kernstädten" Japans mit Einwohnern zwischen 300.000 und 500.000 Einwohnern mitbieten können. Hemmnisse bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Eisenbahnsektor sollen beseitigt werden.

Investitionsschutz Noch nicht einig ist man sich beim Investitionsschutz. Die Bundesregierung betrachtet Japan als relativ rechtssicher für deutsche Investoren. Dennoch sollen die neuen europäischen Regeln für einen modernen Investitionsschutz mit einem Gerichtshof und öffentlich bestellten Richtern, transparenten Verfahren sowie einer Berufungsinstanz möglichst im Abkommen verankert werden.

Doch immerhin gelang es der Führung in den vergangenen Wahlen, ein breites Wahlbündnis aller Oppositionsparteien zu bilden und so der Koalition Direktmandate abzujagen. Nur spaltete sich die Partei prompt nach der Gründung von Koikes Hoffnungspartei. Der konservative Flügel lief zu Koikes Partei über und nahm einen großen Teil der Parteikasse mit. Der plötzlich heimatlose linke Flügel gründete daraufhin - nicht ganz drei Wochen vor der Wahl - die „konstitutionelle demokratische Partei“.

Damit sind die bisherige Wahlkooperation und die Hoffnung, Abe zu entmachten, kollabiert. Denn nun verteilt sich die Anti-Abe-Stimmung in mehr als 160 Wahlkreisen auf das linke Lager aus den Rest-Demokraten und den sozialdemokratisch wirkenden Kommunisten sowie ein alternatives konservatives Lager aus Koikes Partei und den eher populistischen Regionalbewegungen in Osaka und Nagoya. Damit scheint Abes LDP bereits mehr als 200 Direktmandate sicher zu haben. Eine gute Grundlage für einen haushohen Gesamtsieg.