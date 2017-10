Hohe Wetten auf Abes Sieg

Das Chief Investment Office des UBS Wealth Managements gibt Abe daher eine 50-Prozent-Chance, mehr als 261 Sitze zu gewinnen. Dies würde seiner Partei erlauben, in allen Parlamentsausschüssen den Vorsitzenden zu stellen. Die Chance auf eine noch bessere Zweidrittelmehrheit sehen die Anlageberater genauso bei zehn Prozent wie die Chance auf einen Verlust der Mehrheit.

Das erklärt für die Analysten der UBS auch den jüngsten Spurt an der Börse. Internationale Investoren mögen die Abenomics, weil sie mit Konjunkturprogrammen und Reformen die Priorität auf die Wirtschaft legten und Notenbankchef Haruhiko Kuroda seit 2013 mit einer ultralockeren Geldpolitik geholfen habe, den Yen zu schwächen, so die Anlageberater.

Die hohen Wetten auf Abes Sieg haben aber auch eine Schattenseite. „Falls die Abenomics enden oder ihre Prioritäten ändern, dürften die Finanzmärkte in Japan negative reagieren“, warnt die UBS. Devisenstratege Toru Sasaki von JP Morgan geht für den Fall einer Wahlniederlage Abes davon aus, dass der Dollar auf von derzeit 113 auf 105 Yen sinken und damit der Nikkei-Index um mehr als zehn Prozent abrutschen könnte. Denn die Anleger sorgen sich, dass in dem Fall die ultralockere Geldpolitik enden könnte.

In den Wahlen selbst spielt eine wirkliche Bestandsaufnahme von Abes Wirtschaftspolitik keine große Rolle. Dabei sind die Ergebnisse durchaus gemischt. Abe gewann im Dezember 2012 die Wahl mit dem Versprechen, mit einer Mischung aus Konjunkturprogrammen, ultralockerer Geldpolitik und Strukturreformen Japan aus der Deflation herauszuholen und auf ein schnelles Wachstum zu bringen.

Die steigende Inflation von rund zwei Prozent sollte durch noch stärker steigende Gehälter ausgeglichen werden, die Investitionen in Japan stark steigen. Gleichzeitig würde die Regierung versuchen, besonders starre Bereiche wie die hochgeschützte Landwirtschaft, den inflexiblen Arbeitsmarkt zu deregulieren und Japans Firmen aktionärsfreundlicher zu machen.

Tatsächlich wuchs die Wirtschaft ein wenig und die Aktienkurse stiegen sogar stark. Denn die Firmengewinne explodierten dank des schwächeren Yen. Aber weder die Inflation noch die Gehälter steigen wie gewünscht, obwohl Abe die Konzerne Jahr um Jahr zu saftigen Lohnerhöhungen auffordert. Statt ihre Rekordgewinne in Menschen oder Firmen zu investieren, bunkern Firmen sie lieber auf ihren Bankkonten. Und der Reformeifer hat deutlich an Schwung verloren.

Zudem sehen Analysten wirtschaftspolitisch nur geringe Unterschiede zwischen Koikes Partei der Hoffnung und dem oft als keynesianisch titulierten Kurs der LDP. Koike verspricht, eine bessere Reformpartei zu sein und mehr für die Bürger zu tun, besonders die Städter. Ansonsten üben sich alle Parteien in einem „finanzpolitischen Populismus“, sagt der Yu Uchiyama, Politologe an der Universität Tokio.

Die Ratingagenturen beschreiben zwar eine Sanierung des mit 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldeten Staatshaushalts als hohe Priorität. „Aber der Weg zu einer Haushaltskonsolidierung ist sehr lang, denn keine Partei hat ernsthafte Pläne vorgebracht“, erklärt Uchiyama.

Offiziell hält die Regierung zwar an ihrem Ziel fest, 2020 mit einem Abbau der Verschuldung zu beginnen. Nur gilt dieses Ziel schon jetzt als illusorisch. Und Abe zeigt keinerlei Spareifer. Mehr noch, im Wahlkampf versprach er, einen Teil der für Oktober 2019 geplanten Mehrwertsteuererhöhung nicht mehr für den Schuldenabbau zu nutzen, sondern für die staatliche Finanzierung der Schulausbildung. Dabei gilt den Kreditbewertern die Steuererhöhung als Gradmesser dafür, wie ernst es Japan mit der Sanierung ist. Die anderen Parteien lehnen eine Mehrwertsteuererhöhung rundheraus ab.

Es sieht also so aus, als ob auf der LDP-Wahlparty die Teilnehmer wieder die Arme in die Luft werfen und „Abe Banzai!“ rufen, hoch soll er leben. Doch noch können sich die Märkte nicht gänzlich sicher sein. Zum einen ist das Verhalten der Wähler schwer vorherzusagen. In den letzten Urnengängen ist die einst hohe Wahlbeteiligung auf knapp 50 Prozent abgerutscht, weil vielen eine attraktiven große, linksliberale Oppositionspartei oder neue Protestparteien fehlen. Auch jetzt sind nach Umfragen 50 Prozent der Wähler unentschieden. Und niemand weiß, wie sich das Heer der Unzufriedenen entscheidet.

Zum anderen kann sich Abe auch bei einem Sieg nicht sicher wähnen. „Die LDP kann hoch gewinnen und dennoch verlieren“, unkt Michael Cucek, politischer Analyst und Dozent am Japan Campus der amerikanischen Temple Universität. Wenn die Koalition dank des hohen Anteils an Direktmandaten eine Zweidrittelmehrheit, aber die Oppositionsparteien klar mehr Stimmen als die LDP und die Gerechtigkeitspartei haben sollten, könnte er als instabil angesehen werden. Eine Restspannung bleibt damit auch in Japan erhalten.