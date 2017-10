Mischung aus Donald Trump und Viktor Orbán

Babis ist eine Mischung von Donald Trump und Viktor Orbán. Er bringt die autokratischen Züge des amerikanischen Multimilliardärs mit, der den Staat wie einen Konzern führen möchte. Ähnlich wie der US-Präsident ist er ein Profi in der Selbstdarstellung. Das Wort Selbstzweifel kennt Babis nicht. Von ungarischen Rechtspopulisten hat er gelernt, dass ihn das Thema Flüchtlinge zu großer Popularität und zum Wahlsieg tragen kann.

Wie Ungarn, Polen und die Slowakei lehnt Tschechien den EU-Verteilungsplan für Flüchtlinge ab. „Wir wollen keine Flüchtlinge, diktiert von Brüssel“, sagte Babis im Studio von TV Nova. Mal wieder kanzelt er Angela Merkel wegen ihrer Migrationspolitik ab. Der Wahlsieg des konservativ-populistischen Sebastian Kurz in Österreich hat Babis beflügelt. „Herr Kurz ist ein großartiger Verbündeter“, sagt er und will künftig über eine engere Zusammenarbeit mit Österreich Merkel stoppen. Auch wenn sein Kontrahent Lubomír Zaorálek darauf verweist, dass auch seine Partei gegen die Flüchtlingsquote der EU stimmt und zudem Tschechien in Sachen Sicherheit auf Platz sechs in der Welt sei, hat Babis die Lufthoheit in dem TV-Duell längst errungen.

Währenddessen beobachtet Christoph Mainusch, CEO von TV Nova, vor einem eineinhalb Meter großen Bildschirm jedes Detail seiner Polit-Gladiatoren in der Fernseharena. Denn ein solches Duell nur wenige Stunden vor dem Urnengang hat es noch nicht gegeben. Um ein Haar wäre es in letzter Minuten von einer Splitterpartei gerichtlich verhindert worden.

Für den 55-jährigen Mainusch ist der Abend ein Höhepunkt in seiner Laufbahn als deutscher Fernsehmanager in Tschechien. Eigentlich wollte Babis bereits vor Jahren seinen Sender TV Nova schon kaufen. Doch der frühere RTL-Manager Mainusch erteilte dem Multi-Milliardär eine Absage. Nun sitzt der ehemalige Kaufinteressent und Medienunternehmer als Wahlfavorit in seinem Studio.

Was die Zuschauer nicht sehen können: Den härtesten Schlagabtausch gibt es ohne Kamera. Denn als das Fernsehduell wegen einer mehrminütigen Werbepause unterbrochen wird, bezichtigen sich Babis und Zaorálek im Studio lautstark der Lüge. Wie Trump sieht sich Babis permanent als Opfer seiner politischen Gegner, die ihn zerstören wollen. Das in der Vergangenheit konstruktive Verhältnis zwischen den beiden früheren Ministerkollegen ist längst dahin. Der Grund liegt auf der Hand: Es geht um die Macht in dem knapp elf Millionen Einwohner großen EU-Land. Und die will Babis bereits an diesem Wochenende mit allen Mitteln erringen.