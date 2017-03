Werbung für Präsidialsystem Der Türkischer Außenminister droht den Niederlanden mit Strafmaßnahmen, falls ihm der geplante Auftritt verweigert wird. (Foto: dpa)

Ankara, Istanbul, Den Haag Die niederländische Regierung hat am Samstag dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis entzogen. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass ein Aufruf an Türken in den Niederlanden zur massenhaften Teilnahme an einem Auftritt des Ministers in Rotterdam die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet habe. Cavusoglu wollte am Samstag in Rotterdam vor Landsleuten für das Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten von Präsident Recep Tayip Erdogan ausgeweitet werden sollen.

Zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu die niederländische Regierung aufgefordert, ihn nicht an seinem geplanten Auftritt vor Landsleuten in Rotterdam zu hindern. Vor seiner Abreise am Samstag sagte er dem türkischen Fernsehsender CNN Türk: „Falls die Niederlande meine Flugerlaubnis zurückziehen, werden unsere Sanktionen gegen die Niederlande schwer sein.“

Er wiederholte auch den Vorwurf der türkischen Regierung, Verbote von Kundgebungen zu dem Verfassungsreferendum etwa in Deutschland und den Niederlanden seien „faschistische Praktiken“. Die Regierungen Deutschlands und der Niederlanden ergriffen mit solchen Verboten Partei für jene, die gegen den Umbau der Türkei zu einer Präsidialrepublik seien. Die Volksabstimmung ist für den 16. April angesetzt.

Am Freitag hatte Cavusoglu bereits nach einem Telefonat mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders erklärt, er werde „trotz aller Hürden und trotz all der rassistischen Reden“ am Samstag nach Rotterdam reisen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte zuvor erklärt, seine Regierung habe der Türkei überdeutlich zu verstehen gegeben, dass die Entsendung von Vertretern zu Kundgebungen in die Niederlande unerwünscht sei.

Der Cavusoglu-Auftritt kurz vor der Parlamentswahl in den Niederlanden am kommenden Mittwoch ist besonders heikel. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat die Regierung aufgefordert, türkische Minister zur unerwünschten Person zu erklären und bis nach der Wahl aus dem Land zu verbannen.

Einige europäische Länder haben Veranstaltungen türkischer Politiker unterbunden, die unter Landsleuten im Ausland für das Verfassungsreferendum werben wollen, das Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht geben soll. Die Bundesregierung will von ihrem Recht zur Untersagung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland keinen Gebrauch machen. Allerdings hatte einige deutsche Kommunen Reden türkischer Minister wegen Sicherheitsbedenken untersagt, worauf Erdogan und andere Regierungsvertreter mit Nazivergleichen reagierten.