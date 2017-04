Die Laster der Vergangenheit

Der Umworbene selber hat sich eine Woche lang nicht zur Wahl geäußert. Mélenchon war in völliges Stillschweigen versunken, während seine Wähler sich fragten, wie er sich nun in der Stichwahl verhalten werde. Erst am Freitag äußerte er sich in einer halbstündigen Videobotschaft mit einer Argumentation, die mehr als komplex ist. Er weigerte sich, zur Wahl gegen Le Pen und für Macron aufzurufen. Mit keinem Wort kritisierte er die Rechtsextreme, obwohl der Antifaschismus eine der wichtigsten Quellen seiner eigenen Bewegung ist. Die Frage, wie er abstimme, stelle sich nicht, „jeder weiß das doch“, sagte er im Ton der Selbstverständlichkeit und verwies auf ein rotes Dreieck an seinem Revers, Symbol der Antifaschisten.

Die Gründe für das starke Abschneiden der Extremen Sündenbock Brüssel Für die EU-Feindin Le Pen ist die Sache klar. Neben der „massiven Einwanderung“ sind auch die „Technokraten“ aus Brüssel schuld an Frankreichs Problemen. Nur ein wenig freundlicher schaut Mélenchon auf Brüssel. Er stört sich an den Sparvorgaben und wollte deshalb die europäischen Verträge neu verhandeln. Und wie anderswo in Europa widerstehen auch Politiker etablierter Parteien nicht immer der Versuchung, unangenehme Entwicklungen der Einfachheit halber der EU anzulasten.

Wirtschaftsflaute Die hohe Arbeitslosenquote von 10 Prozent ist eines der größten Probleme Frankreichs. Bei jungen Leuten liegt die Quote sogar bei 23,6 Prozent. Die Konjunktur schwächelt. Soziale Ungleichheit treibt vor allem Mélenchons Anhänger und die Unterstützer des abgeschlagenen Sozialisten Benoît Hamon um.

Enttäuschung über die Parteien der Mitte Sozialisten und Konservative, die sich bislang im Élyséepalast die Klinke in die Hand gaben, haben die Wähler abgestraft wie nie zuvor. Beide sind in der Stichwahl nicht dabei. Das dürfte auch als Rechnung für den als schwach geltenden, scheidenden Präsidenten François Hollande zu verstehen sein. Verachtung für den selbsterklärten konservativen Saubermann François Fillon, der dann aber teure Anzüge annahm und seine Frau scheinbeschäftigt haben soll, dürfte auch eine Rolle gespielt haben.

Frust über Eliten Le Pens scharfe Attacken auf „die Kaste“ fallen in Frankreich vielleicht auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil das System der Elitehochschulen lebenslange Seilschaften fördert. Zahlreiche Politik- und Wirtschaftsführer kommen etwa von der Verwaltungshochschule ENA - bis hin zu Staatschef Hollande.

Ob er sich aber enthalten wird oder für Macron stimmt, wollte Mélenchon partout nicht sagen. Wahlforscher vermuten, dass bis zu 20 Prozent seiner Wähler - insgesamt waren es rund sieben Millionen Franzosen zu Le Pen abwandern könnten. Die fragwürdige Taktiererei des Linksaußen erklärt sich damit, dass er nun alles auf die Parlamentswahl setzt. Seiner eigenen Argumentation nach würde es seine Bewegung schwächen, wenn vor der zweiten Wahlrunde klar Stellung bezöge. Die Vorteile für Le Pen nimmt er in Kauf.

Doch nicht alles läuft rund für die Rechtsextreme. Sie wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Der als Interimsvorsitzende auserkorene Jean-Francois Jalkh musste verzichten, nachdem seine Äußerungen zum Holocaust bekannt wurden. In einem Interview vor ein paar Jahren hatte er auf abstoßende Weise die Realität der Gaskammern in Zweifel gestellt. „Darüber muss man doch diskutieren dürfen“, setzt der Le Pen-Intimus in dem Gespräch an, um dann auszuholen: „Also rein technisch geht das nicht mit Zyklon B, das konnte man nicht in Gaskammern einsetzen, weil man die anschließend nicht schnell genug hätte belüften können.“ Ende der Woche wollte er sich nicht mehr daran erinnern, trat aber dennoch zurück – allerdings nur als Interimschefs, im Vorstand des FN bleibt er.

Le Pen, die selber vor drei Wochen die Beteiligung Frankreichs an der Judenverfolgung geleugnet hat, ist damit nicht aus den Schwierigkeiten raus. Nun ist es ihr Vater, der erneut zeigt, wes Geistes Kind der Front National ist. Das Gedenken für den vor zehn Tagen auf den Champs Elysées ermordeten Polizisten Xavier Jugelé habe ihn abgestoßen, äußert der FN-Gründer. „Das war ja wie eine Feier für die Homosexuellen und die Schwulenehe“, macht er sich über den Ermordeten lustig. Macron forderte Marine Le Pen auf, ihren Vater zur Verantwortung zu ziehen.

Jugelé lebte in einer Partnerschaft mit Etienne Cardiles, der bei der Totenfeier eine bewegende Rede hielt. Er werde die Mörder seines Partners nicht hassen, sagte Cardiles, „denn Hass, das würde nicht zu Dir passen, Xavier.“

Hass, Verachtung, Leugnung der Nazi-Verbrechen, das seien „die ideologischen Wurzeln des FN“, so sehr die Partei dies auch zu verbergen suche, schreibt die Tageszeitung Le Monde am Samstag. Vater Le Pen und Vorstandsmitglied Jalkh haben in Erinnerung gerufen, was viele Franzosen zu vergessen scheinen.