 Warten auf Trumps Plan: Kalifornien startet Infrastruktur-Programm

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Straßenschäden in Kaliforniern Neben vielen maroden Straßen müssen allein in Kalifornien etwa 500 Brücken umfangreich saniert werden. (Foto: dpa)

Los AngelesWährend das geplante Infrastrukturprojekt von US-Präsident Donald Trump auf sich warten lässt, geht Kalifornien mit einem 52-Milliarden-Dollar-Programm voran: Der demokratische Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete am Freitag ein Gesetz, das für die Sanierung maroder Straßen und Brücken unter anderem eine Steuererhöhung bei Benzin vorsieht. Der Kongress des Bundesstaates hatte die Maßnahme gegen die Stimmen der Republikaner drei Wochen zuvor gebilligt. Die Bauprojekte sollen Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. Die Regierung in Washington spricht ihrerseits von einer Billion Dollar, die auch in die Modernisierung der Flughäfen und Stromnetze fließen sollen. Ein konkreter Gesetzentwurf fehlt jedoch bislang.

Experten zufolge müssen allein in Kalifornien etwa 500 Brücken umfangreich saniert werden. Der Bundesstaat will dazu über die kommenden zehn Jahre unter anderem die Steuern für Benzin von derzeit 28 Cent pro Gallone um zwölf Cent (knapp drei Euro-Cent pro Liter) erhöhen.

Eckdaten der ersten 100 Tage Trump-Präsidentschaft 23. Januar Die USA machen den angekündigten Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP wahr. Trump unterzeichnet einen entsprechenden Erlass.

25. Januar Trump beauftragt per Erlass das Heimatschutzministerium, den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko in die Wege zu leiten.

27. Januar Trump verfügt einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben islamisch geprägten Ländern. Am 3. Februar unterbindet ein Bundesrichter in Seattle das Vorhaben vorläufig.

31. Januar Trump benennt den konservativen Juristen Neil Gorsuch zum Richter am höchsten US-Gericht. Gorsuch wird am 7. April vom US-Senat bestätigt und am 10. April vereidigt.

13. Februar Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Michael Flynn, tritt zurück. Hintergrund ist ein Gespräch mit dem russischen Botschafter noch vor Antritt der neuen Regierung.

21. Januar Die Regierung erweitert die Gruppe von Einwanderern, die festgenommen und abgeschoben werden können.

6. März Trump unterzeichnet ein neues Einreiseverbot für Menschen aus nunmehr sechs vorwiegend muslimischen Ländern. Der Irak ist nicht mehr dabei. Am 15. März stoppt unter anderen ein Bundesrichter in Hawaii das Einreiseverbot vorerst.

24. März Die Republikaner ziehen den von Trump unterstützten Gesetzentwurf für eine neue Gesundheitsversorgung kurz vor der Abstimmung im Parlament mangels Erfolgsaussichten zurück.

28. März Der Präsident unterzeichnet ein Dekret, mit dem Kernstücke der Umweltpolitik der Vorgängerregierung aufgeweicht werden sollen.

7. April Trump lässt im Bürgerkriegsland Syrien als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt der Armee von Präsident Baschar al-Assad bombardieren. Das belastet die Beziehungen zu Assads Verbündetem Russland.

8. April Angesichts wachsender Spannungen wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms kündigen die USA an, Kriegsschiffe in Richtung der geteilten koreanischen Halbinsel zu schicken. Trump setzt auf die Hilfe Chinas, hat aber auch gedroht, Nordkorea notfalls im Alleingang zu stoppen.

13. April Das Pentagon bestätigt, dass US-Streitkräfte in Afghanistan eine riesige Bombe des Typs GBU-43 eingesetzt haben - auch bekannt als „Mutter aller Bomben“. Der Abwurf über der Provinz Nangarhar habe Tunnel der Terrormiliz Islamischer Staat sowie dessen Kämpfer zum Ziel gehabt.

Besitzer von Elektro-Autos müssen sich mit einer neuen Abgabe von 100 Dollar im Jahr beteiligen. Insgesamt soll die Zusatzbelastung des Durchschnittsautofahrers bei etwa zehn Dollar im Monat liegen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Kalifornier nach Zahlen des Automobil-Verbandes AAA mit umgerechnet 0,72 Euro je Liter bereits jetzt deutlich mehr für Normalbenzin ausgeben als der Durchschnittsamerikaner mit 0,58 Euro je Liter.

In den USA erheben die Bundesstaaten ihre Steuern getrennt vom Bund. Kalifornien hat fast 40 Millionen Einwohner - halb so viele wie Deutschland - und wäre nach eigenen Berechnungen als unabhängiger Staat mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,3 Billionen Dollar 2014 im IWF-Ranking die achtgrößte Volkswirtschaft vor Italien, Indien und Russland.