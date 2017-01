Parallelen zwischen 1517 und 2017 sind offensichtlich

Die Geisterschlacht bildete lediglich den Höhepunkt einer Kette von falschen Vorhersagen und Prophezeiungen. Damals wie heute war es nützlich, mit der Angst der Menschen zu spielen. Die osmanische Gefahr „war die Zuchtrute, mit der Gott sein sündiges Volk strafte”, schreibt Schilling. Der Papst nutzte die Pseudogefahr und legitimierte damit einen Kreuzzugsplan gegen die Osmanen. Dabei drohte die Gefahr ja aus den eigenen Reihen.

Denn was Martin Luther am 31. Oktober 1517 weder vorhatte noch wissen konnte, war ein Jahrtausendereignis: Seine 95 Thesen gegen des Ablasshandel der katholischen Kirche führten zur Reformation. Die Kirchenspaltung war jedoch keine unabänderliche Reaktion auf Luthers Thesen, sondern entstand durch Entscheidungen und Fehlentscheidungen vieler Beteiligter.

Was die katholische Kirche ab 1517 in Europa zu verlieren begann, gewann sie zeitgleich in anderen Teilen der Welt um ein Vielfaches hinzu: Als am 8. Februar 1517 eine spanische Flotte von Kuba aus in See stach, um erstmals die Halbinsel Yukatan zu erreichen, begann ein unbeschreibliches Morden. Der ersten Begegnungen mit Maya und Azteken folgen zwischen 1519 und 1521 blutige Schlachten, unter anderem angeführt von Hernán Cortez. „Binnen weniger Jahre war der religiöse Kern der amerikanischen Hochkulturen vernichtet, niedergerungen durch christlichen Missionsgeist”, urteilt Schilling. Eine Ironie der Geschichte ist, dass die Spanier mit dem geraubten Gold und Silber nie erfolgreich wirtschaften und rasch wieder zu den armen Ländern in Europa gehörten.

Das konnte man 1517 von den Portugiesen nicht behaupten, auch wenn der Stern der Seefahrernation schon hier allmählich begann zu sinken. Ein Beispiel dafür war der erfolglose Versuche, sich mit dem Riesenreich China zu verbünden. König Manuel I. autorisierte eine Handelsmission mit dem Ziel, diplomatische Beziehungen aufzubauen. Dies scheiterte allerdings kläglich, weil die Portugiesen mit den Zeremonien Chinas nicht vertraut waren und sich nicht bereit erklärten, dem Land den Tribut zu gestatten, den es wie von jeder fremden Macht einforderte,. Es sollte über 300 Jahre bis zum britisch-chinesischen Opiumkrieg (1840-1842) dauern, bis das Land einer europäischen Macht offen stehen sollte.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber einige Parallelen zwischen den Jahren 1517 und 2017 sind offensichtlich. Dazu gehört auch, etwas objektiver mit den „Westlichen Werten” umzugehen, deren „Erfindung” ja von vielen Luther und der Reformation zugeschrieben wird. allein Blick 500 Jahre zurück zeigt, dass der Westen beileibe kein Monopol auf Werte wie Humanität und Freiheit hat. Dies sollte in den anstehenden Diskussionen nicht vergessen werden.

