Ein „Lehrbuch-Beispiel“ für verdeckte Einflussnahme

In der Anklageschrift werden zum einen die Beziehungen zwischen den früheren Trump-Beratern und den drei Unternehmen betont. Zum anderen geht es um die gesetzliche Pflicht, sich im Falle von Lobbyarbeit für ausländische Regierungen beim Justizministerium in Washington registrieren zu lassen und die entsprechenden Tätigkeiten offenzulegen. Der Fall sei „ein Lehrbuch-Beispiel“ für verdeckte Einflussnahme, sagt der Anwalt Joe Sandler, der als Experte für den sogenannten Foreign Agents Registration Act gilt.

Mercury Public Affairs ist ein global agierender PR-Dienstleister, dessen Büro in Washington von dem früheren republikanischen Abgeordneten Vin Weber geleitet wird. Im August 2016 hatte die Nachrichtenagentur AP Details über die Lobby-Kampagne enthüllt, um die sich die Anklage ganz wesentlich dreht. Unter anderem waren im vergangenen Jahr E-Mails mit Anweisungen von Gates an Weber aufgetaucht.

Stühlerücken im Weißen Haus Steve Bannon Der rechte Chefstratege verlässt im August nach einem monatelangen Streit mit anderen Beratern die Regierung. Der ehemalige Marine-Offizier, Goldman-Sachs-Investmentbanker und Filmproduzent leitete vor der Wahl die rechtskonservative Nachrichtensite Breitbart News.

Anthony Scaramucci Nach zehn Tagen im Amt wird der Hedgefonds-Gründer wegen vulgärer Äußerungen über ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses entlassen.

Reince Priebus Der studierte Jurist war jahrelang einer der führenden Köpfe im Parteiapparat der Republikaner. Seine Amtszeit als Stabschef war mit 189 Tagen die kürzeste in der modernen US-Geschichte. Priebus wurde durch Heimatschutzminister John Kelly ersetzt.

Sean Spicer Der umstrittene Pressesprecher Trumps tritt am 21. Juli zurück. Unmittelbar zuvor war bekanntgeworden, dass Scaramucci ins Weiße Haus wechselt.

James Comey Der Chef der US-Bundespolizei FBI sollte die Ermittlungen zur möglichen Einflussnahme Russlands auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl leiten und wurde von Trump im Mai gefeuert.

Michael Flynn Er wurde im Februar nach nicht einmal einem Monat im Amt des Nationalen Sicherheitsberaters entlassen, weil er falsche Angaben über Gespräche mit dem russischen Botschafter in Washington gemacht hatte.

Sally Yates Trump entließ die noch von seinem Vorgänger Barack Obama eingesetzte geschäftsführende Justizministerin im Januar, nachdem sie die von ihm verlangten Einreiseverbote für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern angeprangert hatte.

Jason Miller Der Kommunikationschef in Trumps Wahlkampfteam sollte diesen Posten auch im Weißen Haus einnehmen, nahm aber im Dezember von der Idee Abstand.

Der Mercury-Manager spielte die Zusammenarbeit damals auf Anfrage herunter. „Ich kann mich an keinen Anruf erinnern, bei dem Gates oder Manafort zugeschaltet waren“, sagte Weber der Nachrichtenagentur AP. In der Anklage heißt es nun aber, die Ex-Berater von Trump hätten an „wöchentlichen Telefonrunden“ sowohl mit Mercury als auch mit der Podesta Group teilgenommen und beiden Firmen dabei auch routinemäßig Anweisungen erteilt.

Der Mercury-Partner Mike McKeon betonte am Montag in einer Stellungnahme, die PR-Agentur habe sich keineswegs unangemessen verhalten und kooperiere mit den US-Ermittlern. Auf die Diskrepanzen zwischen Webers vorherigen Aussagen und den Feststellungen in der Anklageschrift ging McKeon jedoch nicht ein. Die Podesta Group hatte – im Gegensatz zu Mercury – schon früh eingeräumt, dass Gates ganz wesentlich in die eigene Arbeit eingebunden gewesen war.

Fragen wirft die Anklage von Mueller auch im Hinblick auf Zahlungen Manaforts an die unter dem Kurznamen Skadden bekannte Kanzlei im Dezember 2012 auf. Dabei ging es um einen Bericht von Gregory Craig, einem früheren Rechtsberater des Weißen Hauses unter Obama, in dem politische Aspekte im Zusammenhang mit der Inhaftierung der damaligen ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko heruntergespielt werden. Als erstes, offizielles Honorar überwies die ukrainische Regierung nur 13.000 Dollar (11.200 Euro).

Als der Fall im Juni an die Öffentlichkeit gelangte, veranlasste die Kanzlei eine Rückzahlung an die ukrainische Regierung in Höhe von 567.000 Dollar (487.000 Euro) – mit der Begründung, es habe sich bei dem Geld um einen Vorschuss für eine Arbeit gehandelt, die nie ausgeführt worden sei. In der Anklageschrift ist nun nicht nur von einer noch höheren Summe die Rede. „Manafort und Gates stellten über eines ihrer Offshore-Konten vier Millionen Dollar zur Verfügung, um auf diese Art im Geheimen für den Bericht zu zahlen“, heißt es.