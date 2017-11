Ein Opfer: „…seine Hände waren überall.“

Aus dem Akt der österreichischen Gleichbehandlungsanwaltschaft geht hervor, dass sich der 63-jährige Politiker eine Mitarbeiterin bei den Grünen mit sexuellen Anzüglichkeiten, Berührungen und dem Versuch eines Kusses konsequent zugesetzt haben soll. Es soll dutzende von Vorkommnissen gegeben haben.

„Die uns von Frau (. . .) äußerst glaubhaft geschilderten Verhaltensweisen und Bemerkungen ihres Vorgesetzten, Herrn Peter Pilz, erfüllen nach unserer Beurteilung die Tatbestände der sexuellen und der geschlechtsbezogenen Belästigung", zitiert die „Presse“ die Bewertung der Gleichbehandlungsanwaltschaft am Sonntag. Die Grünen-Mitarbeiterin wurde auf eigenen Wunsch intern versetzt und zog ihre Anzeige zurück.

Pilz selber sieht den Fall anders. „Ich schließe aber kategorisch aus, dass es irgendeine Form der sexuellen Belästigung gegeben hat“, sagte er zu den vielen Vorwürfen. Pilz soll außerdem auf einer Konferenz im österreichischen Alpbach 2013 eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei angegrapscht haben.

Wer bei sexueller Belästigung hilft AGG Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) soll Menschen schützen, die aufgrund der ethnischen Herkunft oder aus rassistischen Gründen, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion oder Weltanschauung, aufgrund einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Identität Benachteiligungen erfahren. Es schafft die rechtliche Grundlage, wonach Diskriminierung verboten ist.

Hauptsächliche Anwendung findet das AGG in der Arbeitswelt. Das bezieht beispielsweise Auswahlkriterien bei Bewerbungsverfahren, berufliche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Höhe der Arbeitsvergütung mit ein. Darüber hinaus gilt das Gesetz auch für Situationen im Alltag, in denen Diskriminierung stattfinden kann, beispielsweise bei Einkäufen, Gaststätten- oder Diskothekenbesuchen, sowie bei Rechts-, Versicherungs- und Bankgeschäften.

Antidiskriminierungsstelle Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ist eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Sie wurde 2006 eingerichtet, nachdem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten war.



Zu den Aufgaben der ADS zählt:

•über Ansprüche zu informieren

•Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens zum Schutz vor Benachteiligungen aufzuzeigen

•Beratungen durch andere Stellen zu vermitteln

•eine gütliche Einigung zwischen den Beteiligten anzustreben.



Außerdem macht die ADS Öffentlichkeitsarbeit, führt wissenschaftliche Untersuchungen durch und schreibt Berichte an den Deutschen Bundestag, die einen Überblick über Benachteiligungen geben und Empfehlungen beinhalten.

Hilfe Wer Opfer von Diskriminierung geworden ist, kann den Fall bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes unter der Hotline 030 / 18 555 / 1865 oder per Kontaktformular melden.

Diversity Diversity-Management ist ein Konzept, das die Vielfalt der Belegschaft berücksichtigt (z.B. Geschlecht, Alter, Behinderung, Ethnie, Religion, sexuelle Orientierung, Lebensstil, biografischer Background), sie explizit fördert und wertschätzt.

Das Opfer sagte dem „Falter“: „…seine Hände waren überall. Zuerst umklammerte er meinen Arm, mit der anderen Hand war er an meinem Hals und dann an meinem Busen und Rücken. Auch sein Gesicht war viel zu nahe an mir. Das ging alles ziemlich schnell.“ Zwei Zeugen hätten Pilz dann weggezogen. Der Öko-Politiker kann sich an den Vorfall nach eigener Aussage nicht mehr erinnern und entschuldige sich für diesen Fall aber präventiv.

Der promovierte Volkswirt und Politikwissenschaftler sieht sich als Opfer einer politischen Kampagne der Grünen. Pilz wurde von den Grünen für die Parlamentswahl im Oktober nicht mehr auf einen sicheren Listenplatz aufgestellt. Deshalb gründete der einstige Trotzkist kurzerhand im Juli seine eigene Partei namens Liste Peter Pilz.

Die Ein-Mann-Partei schaffte auf Anhieb mit 4,4 Prozent und acht Sitzen den Einzug in den österreichischen Nationalrat. Die Grünen verpassten hingegen den Wiedereinzug in das Parlament. In der Alpenrepublik gilt die Vier-Prozent-Grenze.