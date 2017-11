 Weinstein in Österreich: Öko-Politiker Pilz stürzt über Sex-Affäre

Wahlen in Österreich - Liste Pilz Grünen-Abtrünniger Peter Pilz (Liste Pilz) jubelt am 15.10.2017 in Wien (Österreich) im Rahmen der Nationalratswahl bei der Wahlfeier mit Anhängern. (Foto: dpa)

WienIn Österreich wird die eigene Tragödie gerne publikumswirksam inszeniert. Im von Prominenten geschätzten Café Landtmann, gegenüber dem Burgtheater, suchte Peter Pilz die große Bühne, um laut Servus als Parlamentarier zu sagen. Der 63-Jährige hat eilends eine Pressekonferenz im noblen Wiener Kaffeehaus einberufen, um seinen Verzicht auf seinen Sitz im österreichischen Parlament zu verkünden.

Auslöser sind schwerwiegende Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer Mitarbeiterin der österreichischen Grünen und einer Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei. Der ehemalige Grünen-Chef hatte im Sommer seine eigene Öko-Partei „Liste Peter Pilz“ gegründet.

Die Beweise sind offenbar so erdrückend, dass dem Öko-Populisten am Ende nichts anderes übrig blieb als das unrühmliche Ende seiner politischen Karriere zu verkünden. Mit dem Rücktritt von Pilz haben die Auswirkungen des Sex-Skandals um den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein auch die Alpenrepublik erreicht. Pilz ist seit den 80-er Jahren verheiratet.

Das ist eine sexuelle Belästigung Nur kucken, nicht anfassen Nachdem er seiner taubstummen Kollegin an den Busen gefasst hatte, wurde ein Verkäufer fristlos vor die Tür gesetzt. Der Mann klagte vor dem Arbeitsgericht Frankfurt – erfolglos. (Az. 15Ca 7402/01).

Na, Puppe? Auch Führungskräften droht die fristlose Kündigung, wenn sie Mitarbeiterinnen sexuell belästigen, entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Im konkreten Fall hätte der Mann die Kollegin körperlich wie verbal bedrängt, unter anderem mit Aussagen wie „Stell dich nicht so an!" oder "Na, was ist mit uns?" (Az. 3 Sa 163/06).

Die Zeit heilt keine Wunden Ein Klaps auf den Po bleibt auch dann eine sexuelle Belästigung, die zu ahnden ist, wenn das Opfer aus Angst um seinen Job erst Monate nach dem Vorfall Anzeige erstattet. Das entschied das Landesarbeitsgericht Köln (Az. 7 Sa 508/04).

Fragwürdiger Vergleich Die Aussage eines Mitarbeiters gegenüber einer Kollegin, „so Frauen wie dich hatte ich schon Hunderte " rechtfertigt eine fristlose Kündigung (ArbG Frankfurt, Az. 15 Ca 647/03).

Porno im Büro Wer einer Kollegin im Büro pornografische Fotos vorlegt, diese mit der Aussage kommentiert, „na, da würdest du wohl auch gerne mal ran?“, beziehungsweise anbietet, „solche Fotos auch von ihr zu machen“, begeht eine sexuelle Belästigung, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen kann (LAG Schleswig-Holstein, Az 3 Sa 163/06).

Was aus der populistischen Öko-Partei werden soll, ist noch unklar. Pilz ist am Wochenende vom Amt des Parteivorsitzenden nicht zurückgetreten. „Das politische Ziel uns als eine neue, starke Oppositionskraft gegen Schwarz/Blau zu schwächen, wird nicht erreicht werden“, teilte ein Parteisprecher frustriert mit. Die „Liste Peter Pilz“ ist nach populistischer Manier ganz auf ihren Gründer zugeschnitten.

In Österreich ist Pilz eine politische Größe. Früh erreichte er große Popularität als Aufdecker in der Lucona-Affäre oder dem Noricum-Skandal. Das österreichische Magazin „Profil“ hatte Pilz auf seinem Titelblatt mal den „besseren Haider“ in Anspielung auf den Rechtspopulisten Jörg Haider genannt.

Am 9. November tritt das neue gewählte Parlament in Österreich erstmals zusammen – diesmal ohne Peter Pilz, der einst 1986 erstmals mit den Grünen in die Volksvertretung einzog. Die Sex-Affären von Peter Pilz hatten das Wiener Stadtmagazin „Falter“ und die konservative Zeitung „Die Presse“ am Wochenende aufgedeckt.