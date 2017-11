Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Politiker will nun sein Tagebuch veröffentlichen

Peter Pilz Dem Ex-Grünen-Politiker wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. (Foto: Reuters)

Pilz ist ein Intimfeind der früheren Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Zu den Vorwürfen eines politischen Racheaktes sagte die frühere Parlamentsabgeordnete: „Ich weise als damals politisch verantwortliche Klubobfrau den Vorwurf der politischen Intrige aufs Schärfste zurück.“

Nach seinem Rückzug wird Pilz aber weiter für Schlagzeilen sorgen. Derzeit liegt sein Buch „Heimat Österreich: ein Aufruf zur Selbstverteidigung“ in den Buchläden zwischen Bodensee und Neusiedler See. Ein weiteres Buch hat er am Wochenende bereits angekündigt – diesmal zur Sex-Affäre. Er wolle sein Tagebuch veröffentlichen.

Bei seinem Auftritt im Wiener Kaffeehaus am Samstag zeigte sich der Alt-Politiker durchaus lernfähig. „Wir älteren und in meinem Fall - gerade noch - mächtigen Männer müssen bereit sein, auch etwas dazuzulernen, dass es nicht nur darum geht, wie wir etwas empfinden, sondern wie die Frauen es empfinden.“