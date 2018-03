Weißes Haus Kanada, Mexiko und weitere Staaten könnten von US-Strafzöllen ausgenommen werden

Bei den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium könnte es Ausnahmen geben. Das Weiße Haus wolle aber von Fall zu Fall entscheiden.

Weißes Haus - Trump will Donnerstag Zoll-Vorschrift unterzeichnen WashingtonBei den von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzöllen für Stahl und Aluminium könnten die Staaten Mexiko und Kanada ausgenommen werden.

Dies erklärte das Weiße Haus am Mittwoch. Auch andere Länder könnten eine Ausnahmeregelung erhalten. Doch das würde von Fall zu Fall und je nach Land entschieden, sagte Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders. Dabei spiele die nationale Sicherheit eine Rolle.

Die Offenheit gegenüber einzelnen Ausnahmen stellt eine Abkehr von der zunächst veröffentlichten Linie dar. Noch vor wenigen Tagen hieß es, dass es keine Ausnahmen geben werde. Trump will Strafzölle von 25 Prozent auf Importe von Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium erheben.

Trump plant, die Strafzölle am Donnerstagnachmittag in Kraft zu setzen. Möglicherweise werde das entsprechende Dokument auch erst am Freitag unterzeichnet, verlautete am Mittwoch aus dem US-Präsidialamt.

Unterdessen reihte sich der Chef der US-Großbank Morgan Stanley, James Gorman, in die Schar der Kritiker von Trumps Zoll-Plänen ein. „Das größte Problem, das dieses Land hat, ist nicht das Handelsdefizit, sondern das Haushaltsdefizit“, sagte der Manager im Sender CNBC. Die Zollpläne nannte Gorman „eine schlechte Idee“.

Auch internationale US-Handelspartner kritisieren die Zoll-Pläne scharf und richten sich auf Gegenmaßnahmen ein.