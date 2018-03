Weißes Haus Trump trennt sich von Sicherheitsberater McMaster

WashingtonDas Weiße Haus muss erneut einen prominenten Personalwechsel verbuchen. US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster. Die Nachfolge tritt der frühere US-Botschafter bei der UN, John Bolton, an - ein Hardliner in vielen außenpolitischen Fragen.

McMaster kündigte in einer Mitteilung des Weißen Hauses an, in den Ruhestand zu gehen. „Ich bin Präsident Donald J. Trump dankbar für die Gelegenheit, ihm und unserer Nation als nationaler Sicherheitsberater zu dienen. Ich bin dankbar für die Freundschaft und Unterstützung der Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates”, sagte er.

„Er hat viele Schlachten gewonnen, und seine Tapferkeit und Zähigkeit sind legendär”, ließ Trump verlautbaren. McMaster habe der US-Regierung „geholfen, große Dinge zu tun, um Amerikas nationale Sicherheit zu stärken.”

McMaster hatte einen der wichtigsten Posten im Weißen Haus inne. Doch immer wieder sickerten inhaltliche Differenzen zu Trump nach außen, die Rücktrittsgerüchte wurden in den vergangenen Tagen immer lauter. Das Enthüllungsbuch „Fire and Fury” beschreibt seitenlang, wie Trump und der Ex-General nie einen persönlichen Draht zueinander fanden.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.