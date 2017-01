Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Weißrusslands autoritärer Staatschef Alexander Lukaschenko beteuert indes, dass sein Land selbst unter der Sanktionsschlacht leide. „Wir haben eine Milliarde Dollar durch die Strafmaßnahmen verloren und nicht gewonnen“, sagt sein Außenminister Wladimir Makej. Der Handel mit Russland sei sogar um ein Drittel eingebrochen.

Das Thema ist heikel, denn für die knapp zehn Millionen Weißrussen ist Russland mit 50 Prozent des Außenhandels der wichtigste Markt. Zudem sind die beiden Staaten in einer Union wirtschaftlich und politisch eng verwoben. Umso stärker drückt die russische Rezession die Stimmung. Denn der Verfall der Ölpreise sowie Strukturprobleme haben die Rohstoffmacht Russland in eine tiefe Krise gestürzt.

Daraus ergeben sich für Weißrussland Probleme wie Kapitalabfluss und Rückgang der russischen Investitionen. Minsk erwartet ein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent für 2016 sowie 1,7 Prozent für 2017. Experten gehen für das vergangene Jahr eher von einem Rückgang aus.

„Selbst wenn sich die russische Wirtschaft wieder erholt, gibt es keine Garantie, dass sich dies positiv für uns auswirkt“, meint Margolin. „Unsere Staatsunternehmen sind preislich und qualitativ nicht konkurrenzfähig.“ Solange es keine ernsthaften Strukturreformen gebe, werde das so bleiben.

25 Jahre danach: Was wurde aus den einzelnen Sowjetrepubliken? 15 neue Staaten Der Zerfall der Sowjetunion 1991 hat 15 neue Staaten hervorgebracht. Ihre Schicksale in einem Vierteljahrhundert Unabhängigkeit sind sehr verschieden gewesen. Der Traum von Frieden und Wohlstand blieb für viele unerfüllt. Die Länder im Überblick.

Russland Größtes Nachfolgeland, Atommacht, Energie-Exporteur. Verhinderte in zwei Kriegen die Abspaltung von Tschetschenien. Unter Präsident Wladimir Putin zunehmend autoritär. Steckt in der Krise, versucht aber, weltpolitisch wieder eine größere Rolle zu spielen.

Westen der Sowjetunion – Estland, Lettland und Litauen Die kleinen baltischen Staaten stellten rasch auf Demokratie und Marktwirtschaft um. Seit 2004 Mitglieder in Nato und EU.

Weißrussland Stabile Friedhofsruhe bei erträglichem Lebensstandard. Dauerherrscher Alexander Lukaschenko ist Russlands bester Freund und hält doch Abstand.

Ukraine Zweitgrößtes Land Europas, großes Wirtschaftspotenzial, aber 25 Jahre lang unter seinen Möglichkeiten regiert. Zweimal Aufbegehren der Zivilgesellschaft: Orange Revolution 2004/5, Euromaidan 2013/14. Russland nahm 2014 die Krim weg und führt verdeckt Krieg im Osten.

Moldau Ethnisch vorwiegend rumänisch. Verlor 1992 den russischsprachigen Landstreifen Transnistrien. Der eingefrorene Konflikt lähmt das arme Land politisch und wirtschaftlich.

Kaukasus – Georgien Verlor nach 1992 Kriege gegen Separatisten in Abchasien und Südossetien. 2008 Niederlage gegen Russland. Hat sich zuletzt durch energische Reformen modernisiert.

Aserbaidschan Ölreichtum am Kaspischen Meer kommt Präsidenten-Clan Aliyev zugute - erst dem Vater, nun dem Sohn. Ein Fünftel des Landes von Karabach-Armeniern besetzt.

Armenien Sieg im Krieg um Berg-Karabach 1992-94 nützt nichts. Eingeklemmt zwischen Feinden Aserbaidschan und Türkei, nur die Schutzmacht Russland hilft.

Zentralasien – Kasachstan Neuntgrößtes Land der Erde, lebt von Öl und Gas. Stabil, hat nie einen anderen Präsidenten gekannt als Nursultan Nasarbajew (76). Wer wird ihm nachfolgen?

Turkmenistan Wüstenstaat, einer der größten Gasproduzenten der Welt. Fast so abgeschottet und diktatorisch wie Nordkorea.

Usbekistan Herz der historischen Seidenstraße. Dauerherrscher Islam Karimow ließ 2005 hunderte Bürger in Stadt Andischan erschießen.

Kirgistan Hochgebirgsland, arm, immer wieder von Unruhen erschüttert. Aber einzig halbwegs demokratisches Land der Region.

Tadschikistan War das Armenhaus der Sowjetunion und bleibt es auch. 1992-97 Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten. Heute bedroht durch Islamismus aus dem benachbarten Afghanistan. Quelle: dpa

In kaum einem Bereich wird die starke Abhängigkeit Weißrusslands von Russland deutlicher als im Energiesektor. Doch auch hier liegen Minsk und Moskau im Clinch. Russland fordert eine Nachzahlung von rund 300 Millionen US-Dollar für Erdgas und hat die Öllieferungen gesenkt. Weißrussland hatte seinerseits mit einer Erhöhung der Transittarife gedroht.

Probleme wie der Lebensmittelschmuggel sind somit nur die Spitze des Eisbergs. Experte Margolin kann den Ärger der Nachbarn verstehen – der Staat sei nicht unschuldig an der Lage, vermutet er. „Dafür braucht es ein Abschirm-System, und ohne die Behörden ist das unmöglich.“

Bei einem Treffen mit Lukaschenko 2016 pochte auch Kremlchef Wladimir Putin darauf, dass mehr in Weißrussland erzeugte Lebensmittel nach Russland verkauft werden. Lukaschenko sagte damals: „Mögen unsere besten Produzenten alles züchten – bis hin zu Bananen – und an Russland verkaufen!“ Für die russische Zeitung „Kommersant“ ist der Fall klar: „Das heißt offensichtlich, dass die Lieferung weißrussischer Bananen weiter so aktiv bleiben wird wie bisher.“