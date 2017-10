Überfälle auf Privathäuser

Zum Opfer werden im eigenen Haus – das passiert nicht selten in Südafrika. Deshalb hatten es zunächst auch viele geglaubt, als der behinderte Sportstar Oscar Pistorius behauptete, er habe seine Freundin am Valentinstag 2013 aus Versehen erschossen, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Detailliert schilderte Pistorius später auch im Prozess, wie er im Laufe seines Lebens immer wieder Opfer von Gewalt wurde. Während seiner Kindheit habe es mehrere Einbrüche im Haus seiner Mutter gegeben, die deswegen, besessen von Angst, immer mit einer Pistole unter dem Kopfkissen schlief. Auch sein Vater sei zweimal Opfer einer Autoentführung geworden.

Solange es keine Toten gibt, sind den südafrikanischen Zeitungen Überfälle auf Privathäuser längst keine Nachricht mehr wert. Schlichte Raubüberfälle gehören genauso wie Autoentführungen zum Alltag und finden allenfalls noch dann Beachtung, wenn es mal wieder einen Prominenten erwischt.

Bei der Polizei ist es nicht viel anders. Nicht nur Einheimische, auch Touristen haben es längst aufgegeben, kleinere Delikte publik zu machen oder auch nur zu melden. Wer beraubt wird, ruft die Polizei allenfalls, um ein Aktenzeichen für die Versicherung zu bekommen. Südafrikas Detektive sind mit jeweils zwei oder drei Dutzend Mordfällen derart überlastet, dass sie den Diebstahl von Kreditkarten oder Geld als Bagatelle werten – und Ermittlungen als viel zu zeitaufwendig empfinden.

Nach der von der Polizei bislang nur einmal im Jahr herausgegebenen Kriminalitätsstatistik findet am Kap heute alle drei Minuten ein Einbruch, alle fünf Minuten ein Überfall und etwa alle 30 Minuten ein Mord statt – der ganz überwiegende Teil davon jedoch in den Townships der ärmeren schwarzen Bevölkerung. In den allermeisten Fällen kennen die Opfer den Täter – und in fast 80 Prozent aller Fälle ist obendrein Alkohol im Spiel. Touristen mussten bislang schon viel Pech haben, um Opfer von Gewalt zu werden. Am Johannesburger Flughafen scheint das inzwischen etwas anders zu sein.