Allein an der Hautfarbe ausgerichteter Umbau der Gesellschaft

Besonders besorgt zeigte sich de Klerk dabei über die von Zuma und seinem (seit 1994 allein regierenden) Afrikanischen Nationalkongress (ANC) ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Realitäten forcierte rassische Quotenregelung, die den Minderheitsgruppen kaum eine andere Wahl als die Auswanderung ließe. Bei der heutigen Demografie sei eine „mathematische Gewissheit“, so de Klerk, dass die wirtschaftlich noch immer dominanten Weißen in Südafrika schon in 50 bis 60 Jahren "nicht mehr repräsentiert", also quasi von der Bildfläche verschwinden würden. Zwar stellten die Weißen derzeit noch knapp 25% aller Südafrikaner über 65 Jahre, doch gleichzeitig weniger als 5% der Südafrikaner unter 5 Jahren.

Verwaltung, Armee und Polizei zahlen bereits seit Jahren mit ihrer immer größeren Ineffizienz den Preis für den überstürzten und nicht am Verdienst sondern inzwischen allein an der Hautfarbe ausgerichteten Umbau der Gesellschaft.

Das inzwischen fast schon besessene Streben des ANC nach einem künstlichen Rassenproporz hat, wie De Klerk zutreffend feststellte, alle Institutionen nachhaltig und womöglich dauerhaft geschwächt. Unterstützt wurde er in dieser Sicht der Dinge von Moeletsi Mbeki, dem ebenfalls auf dem Podium sitzenden Bruder des früheren Präsidenten Thabo Mbeki. Der Unternehmensberater und Buchautor sieht in der gegenwärtigen Regierungspolitik einen verheerenden Schlag gegen das schwarze Unternehmertum, weil die Politik eine kleine Kaste unproduktiver aber sehr reicher „Kumpel-Kapitalisten“ schaffe, die fast nur aus ANC-Politikern bestehe.