Aus Lüderitz wird !Nami≠nus

Die einspurige National Road schneidet nun derart grade durch das Land, dass man nachts die Lichter der Laster oft mehrere Kilometer vor dem Passieren in der Ferne aufflackern sieht. Nach rund 1000 Kilometern ist dann die Abzweigung nach Westen erreicht – hinunter zum kalten Atlantik, wo Namibia jeden Kilometer noch ein wenig trockener und unwirtlicher wird, bis die Farmzäune links und rechts der Straße schließlich ganz verschwinden und die Namib beginnt: eine Wüste mit den höchsten Sanddünen der Welt, aus deren Nebel sich am Ende der Straße der 1883 von dem Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz gegründete gleichnamige Ort wie eine koloniale Fata Morgana schält.

Wegen der engen Verbindung zur deutschen Landnahme möchte die Regierung des 1990 unabhängig gewordenen Namibias den Namen des Ortes seit längerem tilgen: Nach ihren Plänen soll Lüderitz künftig !Nami≠nus heißen, in der Sprache der Nama. Ein Stadtname mit Klicklauten also, dargestellt als „!“ und „≠“. Nicht eben touristenfreundlich – aber politisch hochkorrekt.

Bei einem Blick von der Felsenkirche auf den vom ewigen Wind zerzausten Südatlantik wird der Namensstreit jedoch schnell zur Nebensache. Unvergesslich bleibt vor allem das bernsteinfarbene milde Licht, das in den beiden Stunden vorm Sonnenuntergang durch die einsame Landschaft glüht. Zu arm ist die Sprache, um all die Brauntöne dieser Urlandschaft zu beschreiben.

Am schönsten ist das südliche Afrika jedoch immer dann, wenn die Sonne, wie jetzt im Hochsommer, über die Weite in eine dunkle Wolkenbank scheint. Doch genauso schnell, wie die Sonne am Morgen emporsteigt, versinkt sie am Abend. Wie ein Stein fällt dann die Dunkelheit auf Afrika.