Weltgeschichte : Alles Käse oder was?!

von: Thomas Hanke Datum: 04.01.2018 20:07 Uhr

„White wine with the fish“, befiehlt Miss Sophie im TV-Klassiker „Dinner for one“. Ähnlich klar war für Franzosen bislang die Weinfrage beim Käse – Rotwein natürlich. Doch inzwischen wird auch diese Regel in Frage gestellt.