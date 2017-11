 Weltgeschichte: Macht und Sex

Harvey Weinstein Der mächtige Filmproduzent beging viele seiner sexuellen Übergriffe in seiner Heimatstadt New York. (Foto: AP)

New YorkNew York ist die Heimatstadt von Harvey Weinstein. Der bekannte Filmproduzent beging hier viele seiner Schandtaten, schon vor 40 Jahren, als er Schauspielerin Cynthia Burr in einem New Yorker Hotelflur zum Oralsex zwang. Die Konzertproduzentin Hope Exiner d’Amore berichtet von einer Vergewaltigung in den Siebziger Jahren im Park Lane Hotel in der Nähe vom Central Park.

Die Filmemacherin Lacey Dorn erzählt von einem Vorfall 2011, als Weinstein sie beim Abschied von einer Party im Gramercy Park Hotel zwischen den Beinen anfasste. „Ich war so naiv“, sagte die damals 22-Jährige, „ich habe nichts gesagt“.

Weinstein könnte eine Wende in der Unternehmensgeschichte in Amerika markieren. Durch die Enthüllungen von „New York Times“ und „New Yorker“ ist der Produzent von Klassikern wie „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ oder „Apollo 18“ nicht nur in New York eine Persona non grata geworden. Freunde wenden sich reihenweise ab, Weinstein wurde von seiner gleichnamigen Filmproduktionsfirma gefeuert.

Eine ganze Reihe anderer Männer mussten nach ähnlichen Vorwürfen zurücktreten: Jeff Price, Chef vom Filmstudio Amazon, Kevin Spacey, Produzent und Schauspieler. Der Fondsgigant Fidelity feuerte den Staranalysten und Aktienexperten Gavin Baker. Der berühmte Fernsehmoderator Bill O`Reilly musste schon im Frühjahr 2017 bei Fox seinen Hut nehmen.

Beim in New York gegründeten Hedgefonds Bridgewater steht Investmentchef Greg Jensen unter Beschuss: Er soll vor einigen Jahren eine Mitarbeiterin angegrapscht und mit einer anderen eine Beziehung angefangen haben – das soll die Firma in einem Vergleich eine Million Dollar gekostet haben.

Macht und Sex, überall in der Welt ein schwieriges Thema. Dass in Amerika das Thema derzeit so in der Diskussion steht, überrascht nur auf den ersten Blick. Die puritanischen Werte der religiösen Landesgründer Amerikas bestimmen noch heute das tägliche Miteinander, auch in der Arbeitswelt. Beziehungen im Büro sind anders als in Deutschland nicht nur nicht geduldet, sie können sogar zum Rauswurf führen.

Aber das ist wirklichkeitsfremd. Wo Menschen Zeit miteinander verbringen, kommt es unweigerlich zu Berührungspunkten und Beziehungen. Die Grenzen, die Harvey Weinstein überschritt, muss man unter normalen Menschen erst gar nicht erwähnen. Eine Grenze muss da gezogen werden, wo Machtverhältnisse ins Spiel kommen. Eine Romanze zwischen Chefs und Untergebenen, das geht beim besten Willen nicht. Es vergiftet die Arbeitsatmosphäre, wenn es die anderen Mitarbeiter herausfinden, trübt die Objektivität des Vorgesetzten.

New York ist eine Stadt, in die Menschen kommen, die es schaffen wollen, die aufsteigen wollen. Die Enthüllungen um Weinstein zeigen, wie sehr die Mächtigen das ausbeuten können. Eine traurige Sache, die eine andere, dunkle Seite der Stadt zeigt.