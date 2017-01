Für jedes kleine Bedürfnis gibt es einen Markt

Und dies sind nur einige Ergebnisse eines steten Ideenstroms japanischer Firmen, seien es Spielzeughersteller, Lebensmittelproduzenten oder eben Mobilnetzbetreiber. „In Japan zählt die Vielfalt und der Reiz des Neuen“, erklärt mir ein befreundeter Werber diesen Drang zur Innovation. Die Kunden wollen immer etwas neues erleben.

Diese Suche führt dazu, dass in Japan jede noch so kleine Begierde befriedigt wird, solange es irgendwie einen Markt dafür gibt. Und die beste Methode, den Markt zu testen, ist in Japan anscheinend, möglichst viele Ideen in die Luft zu werfen und dann zu schauen, welche fliegen.

Auch bei Dienstleistungen funktioniert das Marktprinzip. So gibt es „Maid-Cafés“, in denen junge Damen in Uniformen Kaffee, Kuchen, einfache Gerichte und Konversation meist männlichen Besuchern servieren, die darauf stehen. Für Frauen gibt es wiederum „Butler-Cafés“, wo junge Herren sie von jungen Herren in Butlermontur mit ausgesuchter Höflichkeit bedient werden. Liebesbeziehungen zum Personal seien untersagt, sagte mir einmal ein Chef eines solchen Cafés.

Aber das sind nur Randphänomene. Am sichtbarsten findet das Ideenfeuerwerk im Supermarkt statt. Ich durchstreife regelmäßig die Regale, um beispielsweise neue oft kurzlebige Kreationen von Kartoffelchips oder anderen kulinarischen Produkten aufzuspüren.

Mal sind es Chips, die nach scharfem japanischen Meerrettich oder Fischrogen schmecken - oder KitKat mit Melonen-, Cheesecakege oder Erdbeergeschmack oder gar zum Überbacken im Ofen. Über 100 verschiedene Geschmacksrichtungen seiner Schokowaffel hat Nestlé in Japan über die Jahre auf den Markt gebracht.

Voriges Jahr stellte ich die Funde sogar unter dem Motto „Ohayo Nippon“ („Guten Morgen, Japan“) in meinen Instagram-Auftritt. Die fotografische Ernte reichte über Monate generell für ein Posting pro Wochentag. Und ich habe gerade einmal an der Oberfläche gekratzt.