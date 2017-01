Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wider die Roboterlogik

Zweitens muss es künftig mehr noch als jetzt altersgerechte Hilfsjobs für greise Bürger geben. Denn in einigen Jahren werden die Heerscharen der gering abgesicherten Teilzeitkräfte ohne den Vorzug einer auskömmlichen Rente ins Rentenalter kommen.

Drittens sind sich auch die japanischen Planer im Klaren, dass Algorithmen und Roboter Mittelschichtsjobs kosten könnten, die bisher die Gesellschaft zusammenhalten. Das Land hat als führender Arbeitgeber von Industrierobotern schließlich so seine Erfahrung mit der Automatisierung.

Vielleicht wird daher schon jetzt die nächste Stufe der Jobverdrängung mitgedacht, die der italienische Professor Adriano Alessandrini von der Universita Degli Studi Firenze in Japan erlebte. Alessandrini war zuständig für ein Projekt der Europäischen Union, das einen kleinen Roboterbus für den öffentlichen Personennahverkehr entwickelt hat.

Durch die Abschaffung des Fahrers sei selbst im Kurzstreckenverkehr ein profitabler Busdienst möglich, erzählte er mir jüngst bei einer Tagung über selbstfahrende Autos. Doch in Japan würde das wohl nicht funktionieren. „Hier fragten mich die Planer, was denn mit den Jobs für die Fahrer passieren würde.“ Eine Lösungsidee sei gewesen, die freigesetzten Fahrzeuglenker als Stewards in den Bussen einzusetzen.

In Europa mag man über die Antwort der Japaner noch lächeln. Aber wenn die neue Automatisierungswelle wie von Kritikern befürchtet deutlich mehr Jobs ab- als neuschafft, lohnt sich vielleicht doch ein Blick auf Japans Joberfindungsmaschine.