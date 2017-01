Wider die Sozialisierung der Arbeitslosigkeit

Ein deutscher Unternehmer erklärte mir das System einmal so: Er könne Entlassungen nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, da die freigesetzten Arbeiter durch das recht weitmaschige soziale Netz rasch auf die Straße fallen würden. Der Grund: Es gibt zwar Arbeitslosengeld, aber maximal für weniger als ein Jahr. Danach kommt irgendwann Sozialhilfe. Nur gilt der Antrag immer noch als so blamabel, dass viele den Weg zum Amt scheuen. Die massive Verbreitung von Teilzeitjobs und die allgemeine Vorstellung, dass die Familien zuerst für sich selbst zu sorgen haben, verstärken diesen Trend noch.

Eine japanische Journalistin ergänzte einen anderen gesellschaftlichen Aspekt: Viele Japaner glaubten, dass selbst einfachste Jobs den Menschen mehr Struktur und Sinn im Leben geben und damit das soziale Gewebe stabiler und die Gesellschaft sicherer halten würden als sozial abgesichert arbeitslos zu Hause zu sitzen.

Dies führt dazu, dass neoliberale Volkswirte in Japan mitunter den Ausbau des sozialen Netzes fordern. Denn dann, so der Hintergedanke, könnten Firmen wie in Europa die Gehaltsliste durch Entlassungen auf Kosten der Gesellschaft entlasten und so kursmaximierend ihre Kapitaleffizienz erhöhen.

Es gibt zwar Anzeichen dafür, dass knappe Kassen es vielen Firmen und Gemeinden immer schwerer machen, ihre Rolle als Arbeitgeber für alle zu erfüllen. Doch die Arbeitslosenrate hat auch während einer Minirezession bei drei Prozent verharrt. Zudem dürfte ein radikaler Wandel des Systems vorerst ein Wunschtraum gutmeinender Reformer und renditehungriger Aktionäre bleiben. Denn die Politik in Japan hat aus mehreren Gründen ein Interesse, am Status Quo festzuhalten.

Erstens drohen schon die Kosten für die Kranken- und Altenpflege für das explodierende Rentnerheer den Haushalt zu sprengen. Ein massiver Ausbau des sozialen Netzes für deutlich mehr Arbeitslose ist bei einer Verschuldung von bereits 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts schwer finanzierbar.