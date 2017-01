„Wir sind eine Art Ikea des Designs“

Tiger-Shop in Rom Durch die Tür schaut man auf die Piazza Venezia.

Dann gibt es in Kopenhagen, in der Zentrale von Tiger, einen Italiener als Chefdesigner. Der 39-jährige Federico Bosisio aus Bergamo hat vor zwei Jahren das Tiger Lab aufgebaut, die Abteilung für Innovation und Design. Er weiß natürlich am besten, was Italienern gefällt. „Wir wollen unsere Kunden glücklich machen“, sagte er in einem Interview, „wir kümmern uns ums Detail und mischen immer ein bisschen Poesie und Wahnsinn“. Und das gefällt seinen Landsleuten.

Dazu kommt, dass die Verkaufsstrategie perfekt mit der italienischen Volksseele kompatibel zu sein scheint. „Fare bella figura“, gut aussehen, ist das erste Gebot im Land von Michelangelo, da Vinci und Giorgio Armani, und dazu gehört auch das Ambiente. Italiener kaufen niemals Komplett-Outfits von der Stange, sondern sind ausgeprägte Individualisten, auch bei Einrichtungen und Dekor. Mehr Schein als Sein und dazu nicht zu viel Geld ausgeben, das liegt in der nationalen DNA. „Wir sind eine Art Ikea des Designs“, so Chefdesigner Bosisio. „Wir wollen den bestmöglichen Preis anbieten, aber auch unsere Kunden zum Staunen bringen.“ Der Brand sei nicht billig, sondern Mittelklassenniveau. Das Konzept geht auf. Auch bei Ikea drängeln sich die Italiener, doch die Einrichtungshäuser sind weit außerhalb der Städte.

„Wir verkaufen Emotionen“, sagt Roberto Valvo, CEO von Tiger Italy 2, zuständig für die Hauptstadt und Mittelitalien. Dennoch ist das Business straff organisiert. Franchising gibt es nicht, Italien ist in drei Zonen geteilt, jeder Shop wird zur Hälfte vom Mutterhaus der Handelskette Zebra A/S betrieben. „Unsere Stärke liegt in der Schnelligkeit und bei der Distribution, die Produkte und ihre Präsentation sind in allen Filialen gleich“, sagt er.

Doch den wahren Grund, warum ausgerechnet in Italien Tiger so erfolgreich ist, verrät Paola Verecchi, die gerade überlegt, ob sie für sich einen Spitzer in Form einer Nase oder für ihren Freund ein Mini-Schlagzeug für den Schreibtisch kaufen soll. „Wir Italiener spielen einfach gerne, lieben bunte Farben und witzige Ideen“, sagt die 30-jährige Römerin. Die Ware für den Valentinstag, rote Herzen auf allem, ob Kaffeetassen, Topflappen, Kopfhörer oder Klopapier, ist schon auf dem Weg in Richtung Süden.