Ein Treffen mit Kaiser Augustus

In der Ara Pacis kommt einem Kaiser Augustus persönlich mit Priestern und Familienangehörigen entgegen und dann schaut man zu, wie ein weißer Stier geopfert wird. Nach der römischen Tradition schauen die Priester die Leber an, ob zu sehen, ob die Götter ihnen gewogen sind und schließlich steigt Augustus die Stufen des Altars empor und bringt ein Rauchopfer dar. Dann geht man um den Altar herum und animierte Filme erklären die teilweise zerstörten Reliefs, die wie von Zauberhand in Farbe zu sehen sind.

Die Führungen sind nicht billig und man muss sich anmelden. Aber sie sind ein Riesenerfolg. Touristen und Römer stehen Schlange für Führungen in italienischer, englischer, deutscher oder französischer Sprache. „Wir fanden es wichtig, allen durch ein virtuelles Projekt verständlich zu machen, wie die Domus Aurea einmal war“, sagt Francesco Prosperetti, oberster Denkmalschützer der Stadt. In vier oder fünf Jahren sei die Arbeit der Archäologen hoffentlich beendet und ab 2022 soll die Domus Aurea vollständig zu besichtigen sein.

In der Ara Pacis ist der virtuelle Rundgang so erfolgreich, dass die Augustus-Schau bis zum 30.Oktober verlängert wurde. Jeden Tag kann man den 40-minütigen Rundgang machen. „Wir haben hier den ersten systematischen Versuch in Rom, mit Hilfe von virtueller Realität die Kunstschätze der Stadt ins Licht zu rücken“, erklärt Chiara Sanginti von der Agentur Zètema, die das Projekt für die Stadtverwaltung betreut.400 Menschen pro Abend können an der Schau teilnehmen, in jeder Gruppe sind zehn Personen.

Anders als bei der Domus Aurea, wo man mit der 3-D-Brille die Palastwände sieht und dann nach draußen in Neros Park „fährt“, haben bei der Ara Pacis Schauspieler die Opferszene gespielt, die dann mithilfe einer Software in ein 360-Grad-Ambiente eingespielt wurde.

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn Kaiser Augustus auf einen zukommt und zum Opferfest bittet. Aber am Ende will man die 3-D-Brille gar nicht mehr abnehmen.

Infos:

Für beide Führungen, die es auch auf deutsch gibt, sollte man sich anmelden, im Netz oder telefonisch, um Wartezeiten zu vermeiden.

Domus Aurea: +39 06 399 67 700 prenotazioni@coopculture.it (16 Euro)

Ara Pacis: +39.06.0608, www.arapacis.it (12 Euro, ermäßigt 10 Euro)