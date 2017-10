Starbucks – der globale Leader

Der Starbucks-Chef weiß vom Grummeln der Italiener. „Wir kommen nicht nach Italien, um den Italienern beizubringen, wie man Kaffee macht“, sagte er im Rathaus von Mailand, als er im Beisein des Bürgermeisters seine Investitionspläne präsentierte. Sein Unternehmen komme „mit großem Respekt und großer Demut“. Er wolle das Vertrauen der Italiener gewinnen. Bei einer Italienreise Anfang der 80er-Jahre war er überhaupt erst auf seine Geschäftsidee gekommen. Heute ist die US-Kaffeehauskette mit 25.000 Filialen in 75 Ländern globaler Leader. Schultz hatte Starbucks 1987 zusammen mit anderen Investoren gekauft.

Im Herzen von Mailand entsteht nun eine Rösterei mit Shop, „die größte in Europa und unser Kronjuwel“, so Schultz. Von Norditalien aus soll dann das ganze Land mit Filialen überzogen werden. „Zehn bis zwölf Filialen im ersten Jahr, das ist unsere Hausnummer“, sagte er. Offiziell eröffnen wird den Store in Mailand aber sein Nachfolger Kevin Johnson. Schultz tritt im April zurück.

Und was machen die Italiener? Sie sind einfach schneller und raffinierter und zeigen den Amis, wie man es macht in Metropolen. Vor kurzem, Ende September, hat an einem ebenso zentralen Platz in Mailand, an der Piazza San Fedele nahe der Scala, der „Lavazza Flagship Store“ eröffnet. Ein 200 Quadratmeter großer Kaffeetempel zum Staunen. Das drittgrößte Kaffee-Unternehmen in der Welt, das Luigi Lavazza 1895 gegründet hat, präsentiert Italien als State of the art: zu Design und Ausstattung kommt das kulinarische Angebot, das sich um das Thema Kaffee dreht. Verpflichtet wurde der spanische Starkoch Albert Andrià.

Starbucks-Konkurrenz? Davon hat man noch nie gehört bei Lavazza, dafür sind die Italiener zu clever: „Wir haben bis jetzt gewartet mit der Eröffnung des Stores, weil man Zeit braucht, um wahre Innovationen zu präsentieren“, erklärte Giuseppe Lavazza blauäugig in Mailand. „Uns interessiert es nicht, andere nachzumachen und wir wollen auch nicht unsere Besonderheit aufgeben, dass wir die Dinge all’italiana machen.“ Made in Italy gegen „italian sounding“ – der Espresso-Zweikampf in Mailand wird spannend.

„Ein gut zubereiteter Espresso ist ein wahres Meisterwerk“, schreibt Andrea Illy in seinem Buch. „Aus chemischer Sicht ist Espresso zugleich eine Lösung, eine Emulsion, eine Suspension und eine Gärung. Im Wesentlichen ist er ein kleines Wunder aus Chemie und Physik. Die Lösung besteht aus den chemischen Substanzen von Kaffee (inklusive seiner Aromen), die in Wasser aufgelöst sind (Kohlehydrate, Säuren, Koffein). Die Öle in den Kaffeebohnen (und somit im Kaffeepulver) emulgieren mit dem Wasser. Sie schmelzen nicht sofort, sondern lösen sich aufgrund der hohen Temperatur und der mechanischen Wirkung der Extraktion im Wasser in winzige Tröpfchen auf. Die Crema entsteht durch das Vorhandensein einer Gasphase (vor allem Kohlendioxid) im Wasser, die während der Vorbereitung eingeschlossen wird und an der Oberfläche des Espresso als Schaumschicht wieder auftaucht.“ Das könnte Signor Angelo von der Bar Farnese auch nicht besser ausdrücken.