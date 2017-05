Geburtsort des „Free Speech Movements“

Doch Yiannopoulos will wiederkommen: Eine ganze „Woche der freien Rede“ will Milo in Berkeley abhalten. Finanziert mit zwölf Millionen Dollar von unbekannten Spendern will er „Journalisten, Professoren, Politikern, Black-Lives-Matter-Aktivisten, Feministen und anderen „professionellen Opfern“ das Leben zur Hölle machen“, wie er in einem Interview mit „Vanity Fair“ ankündigt.

Der gebürtige Brite geht sogar so weit, einen „Mario Savio“-Preis für freie Meinungsäußerung aufzulegen. Das geht jetzt wirklich ans Eingemachte der Menschen hier, die mit Stolz auf ihre Vergangenheit als rebellierende Freiheitsliebende zurückblicken. Ihre Uni ist der Geburtsort des „Free Speech Movements“. Savio war der Anführer einer Gruppe, die über Monate mit der Universitätsleitung über freies Rederecht debattierte. Als im Oktober 1964 einer der Ihren verhaftet und in ein Polizeiauto verfrachtet wurde, sammelten sich in wenigen Minuten fast 6.000 Studenten rund um das Fahrzeug und ließen es nicht passieren. Redner erklommen das Fahrzeugdach, vorsichtig auf Strümpfen, um es nicht zu beschädigen. Eine spontane Sammlung brachte das Geld zusammen, um etwaige Schäden am Auto zu bezahlen. Fast zwei Tage stand der Wagen da, bis der Demonstrant freigelassen wurde (https://www.youtube.com/watch?v=MufwTCgodmM).

Im November 1964 eskalierten die friedlichen Proteste, Polizei rückte ein, Massenverhaftungen, autorisiert durch den republikanischen Gouverneur. fanden statt. Künstler wie Joan Baez mischten sich ein, unter „We shall overcome“ besetzten Aktivsten die Uni-Verwaltung. In einer letzten Aktion versammelte die Verwaltung die Studenten im griechischen Open-Air-Theater, um zu rechtfertigen, warum sie politische Aktionen nicht akzeptieren wolle. Als Mario Savio am Ende das Mikrofon ergreifen sollte, überwältigten ihn Polizisten und zerrten ihn aus der Arena wie heute Fluggäste aus einem United-Airlines-Flug. Die Hölle brach los. Am nächsten Tag erlaubte die Universität politische Aktivitäten und Berkeley wurde das Zentrum der freiheitlichen und liberalen Bewegung.