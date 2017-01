San Francisco wollte Zwangs-Trinkgeld einführen

Denn im Grunde gilt immer noch, dass für gute Leistung getippt wird. Als 2014 die Stadt San Francisco einen Zwangstip von 25 Prozent in der Stadt verankern wollte, quasi als generelle Gehaltserhöhung auf Kosten der Gäste, liefen vor allem die Restaurantbesitzer Sturm. Gib dem Gast das Gefühl, er hat gar keine Wahl mehr, und die Wut ist perfekt. Der Zwangstip ist jetzt vom Tisch. Wer heute im Restaurant nichts oder nur einen Teil tippen will, der sollte das aber nicht einfach machen. Die höfliche Frage nach dem Manager bringt diesen an den Tisch und man erklärt, warum man nach 45 Minuten Wartezeit auf die Vorspeise nun wirklich nicht mehr gut gelaunt ist. Im Normalfall gibt es dann Zustimmung und noch eine Entschuldigung oben drauf.

Manchmal muss man sich aber selbst helfen. Ein Taxifahrer in Las Vegas hat jüngst wieder die Touri-Masche abgezogen und wohl anhand meines deutschen Akzents gehofft, es merkt doch keiner. Woher sollte er auch wissen, dass ich seit 15 Jahren zu Messen und Veranstaltungen in die Spielerstadt komme.

Die Aufforderung „Zum Flughafen“ nahm er mit einem entspannten Lächeln entgegen und verließ das Hotel am Las Vegas Strip erst mal in die entgegengesetzte Richtung zum Flughafen und fuhr rund fünf Minuten in die „falsche“ Richtung. Dann links abbiegen und fünf Minuten zur Auffahrt zur Interstate I-5 und dann im großen Bogen zum Flughafen. 60 Dollar zeigte die Uhr am Ende. An einem solchen Tag ohne Staus und Großmessen wären zwischen 30 und 40 Dollar üblich gewesen. Was also machen? Richtig, die 15 Prozent Tip hat der Fahrer sich schon selbst „erwirtschaftet“, also gibt es nichts on top.

Das Problem: Wer mit Kreditkarte bezahlt, kommt zur Seite, wo er einen Tip eingeben soll. Aber nur mit einer Zahl größer Null bekommt der „Weiter“-Butten die erlösende grüne Farbe. Also Zwangstip? Nein. Wer nichts geben will, muss einfach den „deaktivierten“ roten Button drücken. Der geht dann auch, nur sagt einem das keiner.

Oder ein Restaurant in Los Angeles. Beim Bezahlen mit Karte kommt die Kreditkartenautorisierung mit einem automatisch eingestanzten Tip von großzügigen 18 Prozent zurück. Offenbar gibt es Software, vor allem in Touristenstädten, die bei ausländischen Kreditkarten schon mal nachhilft mit dem Trinkgeld. Denn die 18 Prozent wurden nur automatisch bei der deutschen Postbank-Masterkarte aufgebucht. Ein anderes Mal gab es im selben Restaurant bei Zahlung mit der amerikanischen Capital One-Karte den obligatorischen leeren Streifen zum Selbsteintrag. Generell: immer aufpassen, ob nicht schon ein Tip eingerechnet ist, sonst begeht man „Double tipping“, was natürlich den Empfänger des Trinkgelds besonders erfreut.