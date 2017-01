Sie alle verlassen sich auf den kleinen Scheck am Monatsende

Der Kunde kann übrigens einen leeren Streifen auf dem Kreditkartenslip verlangen, wenn nicht automatische Tips in der Speisekarte explizit vorgegeben werden. Üblicherweise wird bei Gruppen ab sechs Personen automatisch 18 Prozent einbehalten. Sind der Kellner oder die Kellnerin an dem Abend die Extra-Meile gelaufen, um aus dem Urlaubsdinner ein echtes Erlebnis zu machen, haben den besten Wein empfohlen und waren immer freundlich und zur Stelle, dann sollte man ruhig noch mal etwas drauflegen. Vielleicht so fünf Prozent. Je nach Zufriedenheit.

Denn die landläufige Meinung, das Service-Personal verdient ja schon üppig, wenn auf eine 200 Dollar-Rechnung noch mal 36 Dollar aufgeschlagen wird, ist nur teilweise richtig. In vielen großen Restaurants gibt es noch den „Foodrunner“, der die Speisen an den Tisch bringt und die Wassergläser nachfüllt, der bekommt seinen kleinen Teil, wie auch die Aushilfskräfte in der Küche (nicht die Köche, die verdienen gut). Sie alle verlassen sich auf den kleinen Scheck am Monatsende. Denn ihr Lohn ist oft der gesetzliche Mindestlohn. Und nicht nur das: Arbeitgeber können sogar einen Tip-Kredit vom Stundenlohn abziehen. Dann verdient eine Servicekraft in der Gastronomie gerade mal zwei oder drei Dollar die Stunde. Den Rest muss der Tip decken.

Wer sich im Restaurant seine Pizza, das Sushi oder die Tacos selbst abholt, zahlt keinen Tip. Auch nicht im Supermarkt oder im Convenience-Store für den Schokoriegel, selbst wenn da immer ein Glas mit „Thank you“ auf dem Tresen steht. Mietwagen-Übergabe, Automechaniker oder sonstige Handwerker oder FedEx-Fahrer werden ebenfalls nicht getippt. Lieferfahrer von Restaurants erwarten in der Regel zehn Prozent aufwärts. Die Restaurants zahlen ihnen in der Regel nichts. Der Tip deckt also Kosten für das eigene Auto und Stundenlohn. Das sollte man wissen. In der Bar ist ein Dollar pro Bier (kostet zwischen vier und acht Dollar) gängig, bei größeren Rechnungen auf Kreditkarte der übliche Prozentsatz.

Aber noch ist es so: Am Ende ist alles freiwillig. Wer nicht will, muss nicht. Mehr als ein paar verächtliche Blicke sind nicht zu befürchten. Die Kellnerinnen in meinem Stammlokal rollen schon immer die Augen, wenn Deutsche reinkommen. Sie sind für Null-Tipping bekannt. Einmal habe ich es gesehen, dass eine deutsche Reisegruppe für rund hundert Dollar getrunken und der Anführer der Gruppe am Ende der Kellnerin einen Dollar auf den Tresen gelegt hat. Sie hat ihm den Schein ins verdatterte Gesicht geworfen. Denn so ist das: die 100 Dollar gehen an den Barbesitzer. Sie hat nichts verdient.

Und nur für die, die es ohnehin nicht schon geahnt haben: Ein absolutes No-Go ist ein Dollarschein in irgendeiner Größe in den Reisepass gefaltet, wenn man ihn den Einwanderungsbeamten an der Grenze bei der Einreise reicht. Was in manchen Ländern irgendwo auf dem Planeten vielleicht heute noch Türen öffnen kann, kann das kommentarlose Ende des USA-Urlaubs in 30 Sekunden nach sich ziehen.