Unterdrückung der konservativen Welt?

Ob Vietnam-Krieg oder Menschenrechtsbewegung, Berkeley wurde das Zuhause für Intellektuelle aus ganz Amerika. Im benachbarten San Francisco begann die Zeit der Hippies und der Flower Power. Woodstock begeisterte die Jugend. Amerika erwachte aus dem langen Delirium der verstaubten 50er-Jahre. Was als Protest einer kleinen Gruppe von Studenten begann, denen verboten werden sollte, ihre Klapptische mit Flugblättern aufzustellen, veränderte den Lauf der Geschichte der USA, und Savio war der Held der Bewegung.

Es ist diese kämpferische Vergangenheit, die jetzt die Rechtsausleger der Politik anzieht. Seit Donald Trumps Wahlsieg halten Aktivisten wie Coulter oder Yiannopoulos die Mär von der Unterdrückung der konservativen Redefreiheit hoch: in Sozialen Netzwerken, den Medien und natürlich den Universitäten. Die Geschichte von der Unterdrückung der konservativen Welt soll jetzt von Berkeley aus in die USA getragen werden. Dabei, das übersehen die konservativen Veranstalter der Reden der beiden Berufs-Trolle, hat die Universität in 1964 auch festgelegt, dass sie den Inhalt zwar nicht zensieren wird, aber das alleinige Recht hat, Veranstaltungsort und -zeit festzulegen und die Sicherheit zu garantieren. Coulter zum Beispiel hat einen Ersatztermin angeboten bekommen, den sie abgelehnt hat. Was zählt, ist die Konfrontation und die Eroberung von Berkeley wäre der Durchbruch.

Berkeley ist auch aus anderem Grund eine Festung, die geschleift werden muss. Die Ereignisse von 1964 haben einem eher untalentierten Schauspieler, der Hollywood verlassen hatte, um Politiker zu werden, einen Karriereschub verliehen: Ronald Reagan. Seine Abscheu gegen die Ereignisse von 1964 waren zentraler Bestandteil seines erfolgreichen Wahlkampfs zum Gouverneur von Kalifornien im Jahr 1966. Eigentlich hatte er nur zwei Themen: die „Sozialschmarotzer wieder zur Arbeit zu bringen“ und „den Mist in Berkeley aufzuräumen“. 1969 ordnete er den Einsatz von Polizei und Militär an, um die Protestbewegung in Berkeley niederzuschlagen. Ein Tag, der als „bloody Thursday“, blutiger Donnerstag, in die Geschichte Kaliforniens eingehen sollte. Später besetzten auf seinen Befehl 2.200 Nationalgardisten die Stadt für zwei Wochen, um die Proteste niederzuschlagen.

Für Berkeley kündigen sich also harte Zeiten an. Niemand anderes sieht sich als legitimer Nachfolger des späteren US-Präsidenten Ronald Reagan als Donald Trump, der amtierende 45. Präsident. Und Ann Coulter und Milo Yiannopoulos waren immer seine treuen Steigbügelhalter. Ihre Mission sehen sie mit der Wahl aber noch längst nicht abgeschlossen. Sie fängt gerade erst an, und zwar in Berkeley.