Anders gesagt: Der Weg zu einer Freundschaft ist in den USA wahrscheinlich genauso lang wie in Deutschland. Er scheint nur auf den ersten Metern sehr viel einfacher zu sein – dann kommt die Überraschung, dass es ganz so einfach dann doch nicht. In Deutschland steht man am Anfang vor einer verschlossenen Tür, die geöffnet werden will. In den Amerika kommt diese Tür, wenn man schon einen Teil des Weges zurückgelegt hat.

In den USA, gerade auch in New York, sind Freundschaften von den äußeren Umständen her besonders wichtig, aber manchmal auch schwierig. Das ganze Leben ist für die Amerikaner schwieriger. Überall lauern Geldsorgen und die Angst vor dem finanziellen Absturz. Zugleich werden Jobs häufiger gewechselt, man zieht häufiger um. Das Land ist riesig groß, gute Freunde finden plötzlich Tausende von Kilometern entfernt einen neuen Job, und die wenigen freien Tage im Jahr gehen oft schon überwiegend dafür drauf, den Kontakt zur Familie zu halten.

Die Großstadt kultiviert zudem Kontakte über „Meet-ups“, wo sich per Internet Gleichgesinnte treffen und über Gott und die Welt reden oder gemeinsam Radfahren oder ins Museum gehen. Das alles führt dazu, dass man ständig neue Menschen kennenlernt und gleichzeitig auch Bekanntschaften wieder abreißen. Wenn Beziehungen manchmal an der Oberfläche bleiben, hat das auch damit zu tun. Auf der anderen Seite haben viele Amerikaner einen oder zwei wirklich wichtige Freunde, und pflegen diese Beziehungen auch über viele Jahre hinweg. Denn in einer Gesellschaft, die oft zu wenig Halt bietet, sind Freundschaften Gold wert.

Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson hat im 19. Jahrhundert der Freundschaft einen eigenen Essay gewidmet. Dort heißt es unter anderem: „Es gibt zwei Elemente, die eine Freundschaft ausmachen, und beide sind so wichtig, dass ich keinem den Vorzug geben oder es an erster Stelle nennen würde. Das eine ist die Wahrheit. Ein Freund ist jemand, dem gegenüber ich aufrichtig bin. In dessen Gegenwart ich laut denken kann.

Ich bin hier endlich bei jemandem, der so präsent und so gleichgestellt ist, dass ich selbst diese kleinsten Gewebe von Verstellung, Höflichkeit und Hintergedanken ablegen kann, auf die man sonst niemals verzichtet, und mit ihm so einfach und vollständig in Kontakt treten kann wie Atome miteinander bei einer chemischen Reaktion … Das andere Element ist Zärtlichkeit … Sie sollte niemals sich niemals mit dem Gewöhnlichen, Geordneten begnügen, sondern wach und erfinderisch sein, und dem Alltag Poesie und Geist verleihen.“ Schöner kann man es nicht sagen, und es gilt heute so wie vor über 100 Jahren, ebenso in Amerika wie in Deutschland.