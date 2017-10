Donald Trump Die amerikanische Regierung verweist außerdem auf jüngste israelkritische Resolutionen der Unesco, darunter Entschließungen, in denen Israel für sein Verhalten in Ostjerusalem kritisiert wird. (Foto: AP)

ParisDie USA haben angekündigt, sich zum 31. Dezember diese Jahres aus der Uno-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco zurückzuziehen. Das teilten US-Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag mit. Das Land will damit einerseits Geld sparen, andererseits gegen antiisraelische Tendenzen in der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur protestieren, berichtete das Magazin „Foreign Policy“ am Donnerstag.

Vor einer vierten Wahlrunde im Exekutivrat der Uno-Kulturorganisation an diesem Donnerstagabend lag der Kandidat Katars, Hamad bin Abdulasis al-Kawari, gleichauf mit der französischen Anwärterin Audrey Azoulay. Dem 69 Jahre alten al-Kawari wird aber Antisemitismus vorgeworfen. Sollte er sich durchsetzen, könnte das den Konflikt mit Israel verschärfen.

Für die früheren Kulturminister al-Kawari und Azoulay stimmten am Mittwochabend jeweils achtzehn Mitglieder des 58-köpfigen Exekutivrats. Das jüdische Simon-Wiesenthal-Zentrum hatte die Kandidatur des Katarers in Frage gestellt und ihn aufgerufen, zu Vorwürfen des Antisemitismus Stellung zu nehmen. Unter anderem soll er in einem Buch-Vorwort geschrieben haben: „Die Juden kontrollieren die Medien, Zeitungen und Verlage in den USA.“

Die amerikanische Regierung verweist außerdem auf jüngste israelkritische Resolutionen der Unesco, darunter Entschließungen, in denen Israel für sein Verhalten in Ostjerusalem kritisiert wird.

Ein weiterer Punkt ist das Budget, das die US-Regierung für die Kulturorganisation aufwenden soll. Schon unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatte die US-Regierung das Budget drastisch gekürzt. Sie strich 80 Millionen pro Jahr und damit ein Fünftel des gesamten Unesco-Etats – als Antwort darauf, dass Palästina Mitglied geworden war. Weitere propalästinensische Entscheidungen sollen die USA nun zu dem noch drastischeren Schritt bewogen haben. Zuletzt wurde im Juli die Altstadt von Hebron im Westjordanland zum Weltkulturerbe erklärt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine US-Regierung beschließt, die 1946 gegründete Organisation zu verlassen. Der damalige Präsident Ronald Reagan tat dies 1984, wegen angeblich prosowjetischer Tendenzen. Erst George W. Bush veranlasste 2002 den Wiedereintritt der USA. Donald Trump dagegen hatte sich von Beginn seiner Amtszeit an kritisch gegenüber der Unesco gezeigt und immer wieder über die hohen Kosten lamentiert.