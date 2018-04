Weltweite Bedingungen für Journalisten Reporter ohne Grenzen kritisiert zunehmende Presseunfreiheit in Europa

Der Tag der Pressefreiheit am 3. Mai wird keiner zum Feiern. Nirgendwo hat sich die Situation für Journalisten so verschlechtert wie in Europa.

Der bisher nicht aufgeklärte Doppelmord an dem 27 Jahre alten Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hatte die Slowakei in eine politische Krise gestürzt. (Foto: dpa) Slowakei

Düsseldorf13 Journalisten sind im Jahr 2018 bereits ums Leben gekommen. Am vergangenen Mittwoch kam ein weiterer hinzu. Ein palästinensischer Journalist erlag nach Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze seinen Verletzungen. Der Palästinenser hatte für eine lokale Radiostation gearbeitet und war durch Schüsse verletzt worden.

Weltweit und selbst in demokratischen Ländern nimmt nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) die Feindseligkeit gegenüber Journalisten zu. Sie werde zudem oft von führenden Politikern geschürt, heißt es im globalen Index der Medienfreiheit in 180 Ländern. Die Rangliste veröffentlicht ROG einmal im Jahr. Sie basiert auf einem Fragebogen, der die Aspekte unabhängiger journalistischer Arbeit umfasst. Hunderte Journalisten, Wissenschaftler, Juristen und Menschenrechtsverteidiger beantworten die Fragen.

Zwar belegen weiter ausnahmslos asiatische und afrikanische Länder die hintersten Plätze. Der Trend sei jedoch nirgends so negativ wie in Europa, schreibt ROG. „Medienfeindliche Hetze durch Regierungen und führende Politiker“ nehme zu. „Das schafft ein feindseliges, vergiftetes Klima, das oft den Boden für Gewalt gegen Medienschaffende oder für staatliche Repression bereitet.“

Die Gefährder der Pressefreiheit Platz 171 Aus Furcht vor Protesten unterdrückt die Regierung in Äquatorialguinea Berichte über den Arabischen Frühling seit 2011 systematisch. Journalisten, die sie dennoch erwähnen, werden entlassen. Platz 172 Die Castros sind nicht mehr an der Macht. Doch das kommunistische System hat Bestand. Kubas Gesetze verpflichten Journalisten auf die Ziele des Sozialismus und stellen etwa die Verbreitung „unerlaubter“ Nachrichten sowie die Zusammenarbeit mit „Feindmedien“ unter Strafe. Platz 173 Dschibuti ist ein kleines Land am Horn von Afrika. Die wenigen zugelassenen Medien werden von der Regierung kontrolliert. Ausländische Journalisten erhalten keinen Zugang. Platz 174 Im Sudan ist Zensur laut ROG tägliche Realität. Der Geheimdienst verbietet Zeitungen willkürlich auf unbestimmte Zeit, beschlagnahmt bereits gedruckte Ausgaben, lässt Chefredakteure absetzen und weist die Redaktionen an, bestimmte Themen zu meiden. Platz 175 In keiner anderen Weltregion hat sich die Lage der Pressefreiheit 2017 so stark verschlechtert wie in Europa. Die hinteren Plätze bestimmen aber weiter asiatische Länder wie Vietnam. Platz 176 ROG zählt 15 Journalisten, die derzeit in chinesischer Haft sind. China bleibt auf einem unverändert schwachen Platz in Sachen Pressefreiheit. Platz 177 Syrien liegt in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 177. Das vom Krieg geprägte Land ist für Journalisten extrem gefährlich – nicht nur durch das Assad-Regime, das für willkürliche Festnahmen von Journalisten bekannt ist, auch dschihadistische Gruppen überfallen und bedrohen Journalisten. Platz 178 Auf Platz 178 ist Turkmenistan. 2006 wurden in dem Land zwei Journalisten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie bei Dreharbeiten für einen französischen Fernsehsender halfen. Ihre Strafe mussten sie in Einzelhaft unter schlechten Bedingungen absetzen und kamen erst 2013 frei. Platz 179 Im Nordosten Afrikas steht es mitunter am schlechtesten um die Pressefreiheit. Eritrea landet im Ranking auf dem vorletzten Platz. Seit 2001 sind alle privaten Medien in dem Land verboten. Auch ausländische Korrespondenten dürfen seitdem nicht mehr in Eritrea arbeiten. Derzeit sitzen in dem kleinen Land zwölf Journalisten in Haft. Platz 180 Schlusslicht auf der Rangliste der Pressefreiheit ist Nordkorea. Das Land ist wie kein anderes von der Außenwelt abgeschnitten. Bei Radio- und Fernsehsendern ist der Staatsender voreingestellt. Wer beim Konsum ausländischer Medien erwischt wird muss mit drastischen Strafen rechnen. Nur wenige, ranghohe Bürger haben überhaupt Zugang zum Internet.

In dem Ranking liegen vier der fünf Länder, in denen sich die Pressefreiheit am stärksten verschlechterte, auf dem europäischen Kontinent. Deutschland verbesserte sich um einen Rang auf Platz 15, obwohl ROG zahlreiche tätliche Übergriffe, Drohungen und Einschüchterungsversuche insbesondere während des G20-Gipfels im Juni 2017 feststellte. Als problematisch stuft ROG das neue BND-Gesetz und das Gesetz gegen Hassäußerungen in sozialen Medien ein.

Besorgniserregender ist die Situation in den EU-Staaten Malta, Tschechien und Slowakei sowie in Serbien. Malta büßte 18 Plätze ein. Der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017 dürfte entscheidend dazu beigetragen haben. Serbien und die Slowakei fielen um jeweils zehn Plätze zurück, Tschechien um elf. Der bisher nicht aufgeklärte Doppelmord an dem 27 Jahre alten Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hatte die Slowakei in eine politische Krise gestürzt. Das Paar war am 21. Februar im Stil einer Hinrichtung in seinem Haus erschossen worden.

Ungarn büßte zwei Plätze ein, steht für seinen Umgang mit Journalisten aber verstärkt in der Kritik. ROG reagierte empört auf Listen unliebsamer Journalisten in der staatsnahen ungarischen Presse, mit denen Korrespondenten vor allem ausländischer Medien eingeschüchtert werden sollen. Vor wenigen Tagen traf dies den deutschen Journalisten Keno Verseck, zuvor unter anderem einen ungarischen Mitarbeiter des ZDF. ROG fordert deutsche und europäische Politiker dazu auf, sich deutlich von solchen Praktiken zu distanzieren und Premier Viktor Orban zur Achtung der Pressefreiheit als demokratischem Grundprinzip anzuhalten.

„Schwarze Listen von Journalisten zu erstellen, um sie zum Schweigen zu bringen, erinnert an die dunkelsten Zeiten europäischer Geschichte“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Derartige Hetze bereitet den Boden für Taten wie den Mord an Jan Kuciak in der Slowakei. Wenn die Europäische Kommission dem tatenlos zusieht und einige CSU-Politiker Orban sogar offen unterstützen, ist das in höchstem Maße fahrlässig.“

Die Bewahrer der Pressefreiheit Platz 5 Auch die Schweiz konnte ihren Platz in diesem Jahr um zwei verbessern und liegt damit auf Platz fünf. Allerdings werden in der Schweiz besonders Verstöße gegen das Bankgeheimnis geahndet – auch wenn es sich um Steuerhinterziehung aus anderen Ländern handelt. Deutschland schafft es im internationalen Ranking auf Platz 15. Platz 4 Finnland rutschte in diesem Jahr von Platz drei auf Platz vier. Obwohl das Land seit Jahren zu den Voreitern der Pressefreiheit zählt, können unter Umständen Gefängnisstrafen auf Rufschädigung verhängt werden. Im EU-Vergleich hat Finnland die höchste Gesamtauflage an Print-Medien. Platz 3 Platz drei belegen dieses Jahr die Niederlande und verbessern sich damit um zwei Plätze zum Vorjahr. In den Niederlanden hat noch jeder zweite Haushalt eine Zeitung abonniert. Eine Zensur findet nicht statt. Allerdings reglementieren sich die Journalisten bei religiösen Themen selbst, nach dem 2004 ein Filmemacher von einem Extremisten getötet wurde. Platz 2 Auf Platz zwei schafft es mit Schweden ein weiteres skandinavisches Land nach ganz vorne. Historisch betrachtet garantiert Schweden die Pressefreiheit schon seit 1766 und ist damit das erste Land überhaupt. Platz 1 Die Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen führt auch in diesem Jahr wieder Norwegen an. In fast keinem anderen Land gibt es verhältnismäßig so viele Zeitungsleser bei rund 200 Zeitungen insgesamt. Die Rundfunk-Landschaft wird durch öffentlich-rechtliche Sender dominiert. Trotzdem haben auch private Anbieter einen zunehmenden Marktanteil.

Die Freiräume für kritische Berichterstattung würden durch die Konzentration der Besitzverhältnisse der Medien eingeschränkt. Dies zerstöre die Grundsätze einer demokratischen Gesellschaft und sei in Zeiten des populistischen Vormarschs besonders gefährlich, erklärte ROG-Vorstand Katja Gloger.

Dies träfe inzwischen eben auch auf westliche Demokratien zu. Dort würden die Medien „nicht länger mehr als Teil des Fundaments der Demokratie“ gesehen. Als Beispiel nannte ROG das Medien-Bashing von US-Präsident Donald Trump, der kritische Berichte gerne als „Fake News“ bezeichnet. Syrien bleibe für Journalisten das gefährlichste Land. 13 Journalisten seien dort 2017 im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden, über 20 weitere würden noch von bewaffneten Gruppen festgehalten.