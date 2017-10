Sebastian Kurz könnte Glaubwürdigkeit verlieren

Für das Finanzministerium gilt der ehemalige Vertraute des 2008 verstorbenen früheren FPÖ-Vorsitzenden Jörg Haider, Josef Moser, als Favorit. Doch der ehemalige Rechtspopulist aus Kärnten hat längst die Seiten gewechselt und ist zur ÖVP von Kurz übergelaufen. Dort erhielt „JoMo“, wie der frühere Rechnungshofpräsident von Freunden genannt wird, einen sicheren Listenplatz. Er gilt als das finanzpolitische Hirn der „Liste Kurz“. Der bisherige Finanzminister Hans Jörg Schelling, ein früherer Unternehmer aus St. Pölten, wird voraussichtlich der neuen Regierung nicht mehr angehören.

Eine sowohl aus konservativer als auch sozialdemokratischer Sicht denkbar schlechte Lösung wäre die Fortsetzung des Bündnisses aus SPÖ und ÖVP. Schließlich war es Sebastian Kurz selbst, der hinter den Kulissen den Bruch der Koalition betrieb und handstreichartig im Mai die Partei auf seine Linie brach. Er inszenierte sich geschickt als Oppositionspolitiker, der die rot-schwarze Erstarrung des Landes schleunigst beenden möchte. Eine Rückkehr in ein rot-schwarzes Bündnis kann er sich daher politisch nicht leisten. Damit würde er seine Glaubwürdigkeit als Politiker in Österreich für immer verspielen.

Auch Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hat große Schwierigkeiten, sich erneut auf ein Bündnis mit der ÖVP einzulassen. Das Verhältnis zwischen dem 51-Jährigen und dem 31-jährigen Kurz ist seit dem schmutzigen Wahlkampf zerrüttet. Kern hat ein Bündnis am Montag nicht ausgeschlossen, doch der SPÖ-Chef geht davon aus, dass sich Kurz und Strache „sehr rasch“ einigen werden, weil die Überschneidungen im ÖVP- und FPÖ-Programm „einfach enorm groß“ seien. Eine Regierungsbeteiligung der SPÖ sei daher eher unwahrscheinlich.

Theoretisch würde auch eine Koalition aus SPÖ und FPÖ über eine Mehrheit verfügen. Das wäre aus der Sicht der FPÖ nicht die schlechteste Lösung. Denn durch ein Bündnis mit den Sozialdemokraten könnten die Rechtspopulisten ihre Strategie fortsetzen, sich als Partei der rechten Mitte zu positionieren. Im österreichischen Bundesland Burgenland gibt es bereits ein solches rot-blaues Bündnis, das bislang ohne größere Skandale funktioniert. Allerdings ist für Kern eine solche Koalition nicht vorstellbar. Es würde die SPÖ vor eine gefährliche Zerreißprobe stellen. Insbesondere die sozialdemokratische Hochburg Wien hat kein Interesse, mit dem Erzrivalen FPÖ auf einer Regierungsbank zu sitzen.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ohne Briefwähler hat die ÖVP 31,36 Prozent erreicht. Die FPÖ holte den zweiten Platz mit 27,35 Prozent, und die SPÖ erzielte 26,75 Prozent. Die Neos – vergleichbar mit den Liberalen in Deutschland – schafften mit 4,96 Prozent, genauso wie die neue Partei Liste Pilz mit 4,14 Prozent den Einzug in den Nationalrat. Die Grünen scheiterten nach Jahrzehnten im Parlament an der Vierprozenthürde in Österreich.