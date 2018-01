Wirtschaft : Multimilliardär Warren Buffett macht sich keine Sorgen um Amerika

Datum: 05.01.2018 09:38 Uhr

Er beschwört der USA eine rosige Zukunft: Multimilliardär Warren Buffett ist der Meinung, dass es Amerika auch in Zukunft gut ergehen wird. Dabei spielt er in erster Linie auf die wirtschaftliche Lage seines Landes an.



Omaha

Multimilliardär und Star-Investor Warren Buffett macht sich um die Zukunft der Vereinigten Staaten keine Sorgen: Selbst wenn die US-Wirtschaft pro Jahr lediglich moderat um zwei Prozent wachse, werde es die kommende Generation von Amerikanern besser haben als ihre Eltern, schrieb er in einem Beitrag für das Magazin „Time“. Grund sei, dass die Wirtschaft auch dann noch immer schneller wachse als die Bevölkerung. Der Investor richtete aber auch mahnende Worte an das Land: Es müsse auch jenen Arbeitnehmern helfen, die keine Profite durch Innovation und Wandel in der Wirtschaft machten. „In den Wachstumsjahren, die vor uns liegen, habe ich keinen Zweifel daran, dass Amerika Reichtum für viele und ein angemessenes Leben für alle bringen kann“, so Buffett. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway besteht aus mehr als 90 Tochterkonzernen, es hält zudem wesentliche Anteile an Unternehmen wie Wells Fargo, American Express und Apple.