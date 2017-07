Trump schrieb auf Twitter, Sessions habe bei Ermittlungen gegen Hillary Clinton und Verräter von Geheimdienstinformationen „sehr schwach“ agiert. Trump ist verärgert darüber, dass Sessions sich wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zur Russland-Affäre zurückzog.

Der republikanische Senator und Trump-Kritiker Lindsey Graham erklärte, der Tweet des Präsidenten sei „höchst unangemessen“. Sessions sei ein unerschütterlicher Konservativer, aber vor allem glaube er an die Rechtsstaatlichkeit, die nicht mit Politik vermischt werden dürfe, sagte Graham. Der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger schrieb auf Twitter, Trump solle Sessions doch einfach treffen, um die Differenzen auszubügeln.

Mr. President, maybe just try a meeting? This is beneath the office - of any held office - from city councilman to POTUS. https://t.co/5u7E2n0m6G