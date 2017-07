 Yellen, Cohn, Sessions, Tillerson: Trumps Personalpolitik schlingert dahin

image

Janet Yellen: Trump will bei Wahlsieg Fed-Spitze austauschen

Donald Trump will Janet Yellen loswerden. Der US-Präsidentschaftsbewerber hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges für eine neue Spitze an der Fed zu plädieren. Außerdem will er die Macht der US-Notenbank begrenzen. mehr…