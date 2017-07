Deutschland spielt große Rolle in der Türkei

In dem Land gibt es rund 6800 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung. Der Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF, Kurt Bock, sprach das Thema am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen an: Dass deutsche Unternehmen in der Türkei der Terrorunterstützung bezichtigt würden, trage „natürlich nicht dazu bei, Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen zu stärken“, sagte Bock. „Jeder weiß, dass man für Investitionen eine stabile Grundlage braucht, und dazu gehört natürlich auch, dass man Recht und Gesetz anerkennt“, so der BASF-Vorstandschef.

Offenbar kam die Liste auch bei dem Treffen Yildirims mit den deutschen Firmenvertretern zur Sprache. Yildirim habe noch einmal versichert, es gebe keine Ermittlungen gegen deutsche Firmen in der Türkei, berichtete die Zeitung „Hürriyet Daily News“, Teilnehmer wollten sich nicht zu Details des Treffens äußern. Das Gespräch sei „positiv“ gewesen, sagte ein Firmenvertreter, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Der Premier habe bei dem Treffen „positive Entwicklungen im Herbst“ angekündigt, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen, sagte ein anderer Teilnehmer der Runde. Möglicherweise denkt Yildirim an eine Aufhebung des Ausnahmezustandes, der eben erst bis zum 19. Oktober verlängert wurde.

In der Türkei gibt es die wachsende Sorge, dass die Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland unter den politischen Spannungen leiden könnten. So fürchtet die Textilindustrie, dass sie ihre Exportziele auf dem deutschen Markt in diesem Jahr nicht erreichen wird. Mehrere deutsche Einkäufer hätten geplante Besuche in der Türkei bereits abgesagt, berichtet Seref Fayat, der Vorsitzende des Verbandes der türkischen Bekleidungsindustrie.

Deutschland ist der wichtigste Exportmarkt der türkischen Textilindustrie. Auch andere türkische Branchen sind in hohem Maß vom Deutschlandgeschäft abhängig. Das jährliche Handelsvolumen zwischen beiden Ländern beträgt 37 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik ist der größte Abnehmer türkischer Produkte und nach China der zweitgrößte Lieferant der Türkei.