Zahl der Arbeitslosen Arbeitslosigkeit in Spanien steigt überraschend

Trotz des Wirtschaftswachstums ist die Arbeitslosenquote innerhalb der Europäischen Union aktuell nur in Griechenland höher als in Spanien.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt für Ökonomen unerwartet. (Foto: dpa) Arbeitslosigkeit in Spanien

MadridDie Arbeitslosigkeit in Spanien ist im ersten Quartal trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums überraschend gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen nahm um 29.400 auf knapp 3,8 Millionen zu. Die Quote kletterte dadurch auf 16,74 Prozent von 16,55 Prozent im Vorquartal, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Der Anstieg kommt für Ökonomen unerwartet: Sie hatten mit einem Rückgang auf 16,2 Prozent gerechnet. Innerhalb der Europäischen Union ist die Arbeitslosenquote nur in Griechenland höher, auch wenn sie mittlerweile deutlich unter dem Höchststand von Mitte 2013 von 27 Prozent liegt.

Die spanische Wirtschaft wächst nach einer Konjunkturkrise mittlerweile wieder kräftig. Die Regierung geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 2,7 Prozent zulegen wird. Sie rechnet damit, dass die Arbeitslosenquote Ende 2018 auf etwa 15 Prozent fallen dürfte.

