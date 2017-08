 Zehn vermisste Seeleute: US-Zerstörer kollidiert vor Singapur mit Tankschiff

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Navy-Schiff „USS John S. McCain"

Washington/SingapurNach einer Kollision des Navy-Schiffs „USS John S. McCain“ mit einem Handelsschiff östlich von Singapur werden zehn Seeleute vermisst. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die US-Marine am Montag mit.

Kleinflugzeuge und Hubschrauber seien nach dem Zusammenstoß im Einsatz, auch Schiffe der Küstenwache von Singapur unterstützten die Rettungsaktion. An Bord der „USS John S. McCain“ sind Lenkraketen, bei dem Handelsschiff namens „Alnic MC“ handelt es sich um einen Öl- und Chemiekalientanker.

Nach Angaben der US-Marine wurde der Zerstörer an der hinteren Backbordseite beschädigt. Zunächst hatte die siebte US-Flotte den Zusammenstoß gemeldet, die in Japan ansässig ist. Die „USS John S. McCain“ war demnach auf dem Weg zu einem Routinebesuch nach Singapur. Standort des Schiffes ist der Hafen von Yokosuka. Es wurde im Jahr 1994 in den Dienst gestellt. Die Crew besteht aus 23 Offizieren, 24 Marineunteroffizieren und 291 Seeleuten, heißt es auf der Webseite der Navy.

Erst vor zwei Monaten war das Kriegsschiff „USS Fitzgerald“ vor Japan mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Damals kamen sieben US-Seeleute ums Leben. Der Zerstörer wurde an der Steuerbordseite so schwer beschädigt, dass er nach amerikanischen Angaben beinahe gesunken wäre. Das fast vier Mal größere und vollbeladene Containerschiff, das unter philippinischer Flagge fuhr, wurde hingegen nur leicht beschädigt. Als Konsequenz aus dem Unfall am 21. Juni wurden vor wenigen Tagen drei befehlshabende Crew-Mitglieder von ihren Aufgaben entbunden.