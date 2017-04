Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

TokioNordkoreas Führer sind Meister der Symbol-Politik. Auch kurz vor dem ersten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Mar-a-Lago, dem Privatdomizil Trumps in Florida., hat das Regime ein Zeichen gesetzt: Und zwar ein militärisches. Am Mittwoch feuerte Nordkorea quasi als Begrüßungssalut für das transpazifische Tête-à-tête eine Mittelstreckenrakete ins Japanische Meer. Vorbereitungen auf einen sechsten Atombombentest laufen zudem bereits, allen Verboten durch die Vereinten Nationen (Uno) zum Trotz. Die Botschaft ist klar: Der junge Führer Kim Jong Un lässt sich auch von den jüngsten Drohungen aus dem Weißen Haus nicht einschüchtern.

Trump hatte am Wochenende in der „Financial Times“ seinem Gast Xi kaum verhohlen angedroht, die Nordkorea-Frage im Alleingang zu lösen, wenn China nicht helfe. Beim „Wie“ blieb er zwar vage. Aber zuvor hatte sein Außenminister Rex Tillerson die Politik der „strategischen Geduld“ von Trumps Vorgänger Barack Obama als gescheitert erklärt und militärische Optionen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Donnerstag legte Trump nach und sicherte Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu, die militärischen Kapazitäten gegenüber Nordkorea auszubauen.

Wie sich Trump über China geäußert hat Feind „Es gibt Leute, die wünschten, dass ich China nicht als unseren Feind beschreiben würde. Aber genau das ist es, was sie sind. Sie haben durch billige Arbeitskräfte ganze Industrien zerstört, uns Zehntausende Jobs gekostet, unsere Unternehmen ausspioniert, unsere Technologie gestohlen und ihre Währung manipuliert und abgewertet, was den Import unserer Waren teurer und manchmal unmöglich macht.“ (Buch: „Great Again: Wie ich Amerika retten werde“)

Handelspolitik „Wir können China nicht weiter erlauben, unser Land zu schänden – und das ist es, was sie tun. Es ist der größte Diebstahl in der Weltgeschichte.“ (Wahlkampfveranstaltung in Fort Wayne, 1. Mai 2016)

Strafzölle „Wir können nicht nach China rein. Ich habe die besten Leute, Hersteller - sie können nicht rein. Wenn sie reinkommen, müssen sie enorme Steuern bezahlen. Die Drohung mit 45 Prozent lautet, wenn sie (die Chinesen) sich nicht benehmen, wenn sie nicht die Regeln und Vorschriften befolgen, so dass wir auf beiden Seiten gleich sind, werden wir Steuern gegen sie erheben. Es müssen nicht 45 sein, es könnte auch weniger sein.“ (Debatte in Miami, 10. März 2016)

Währungsmanipulator „Am ersten Tag einer Trump-Administration wird das Finanzministerium China als Währungsmanipulator bezeichnen.“ (Kolumne im Wall Street Journal, 9. November 2015)

Nordkorea „China hat großen Einfluss auf Nordkorea. Und China wird entweder beschließen, uns mit Nordkorea zu helfen oder nicht. ... China (das Problem) Nordkorea nicht löst, werden wir es tun. Mehr will ich Ihnen dazu nicht sagen.“ (Interview, Financial Times, 3. April 2017)

Südchinesisches Meer „Um die Sicherheit unserer Nation und unserer Investitionen zu sichern, werden wir das Militär aufbauen, das wir brauchen, um China einzudämmen, wo es im Pazifischen Raum und im Südchinesischen Meer zu weit geht. (Kolumne im Wall Street Journal, 9. November 2015)

Taiwan „Ich verstehe die Ein-China-Politik voll und ganz, aber ich verstehe nicht, warum wir an eine Ein-China-Politik gebunden sein müssen, sofern wir keinen Deal mit China haben, der andere Dinge enthält wie den Handel.“ (In einem Interview mit Fox News, 11. Dezember 2016. Im Februar erklärte das Weiße Haus, Trump habe sich auf Bitte von Xi dazu bereit erklärt, die Ein-China-Politik in Ehren zu halten.)

Klimawandel „Das Konzept der Erderwärmung wurde von und für Chinesen geschaffen, um die amerikanische Produktion wettbewerbsunfähig zu machen.“ (auf Twitter, 7. November 2012)

Seit dem Wochenende wird munter über mögliche Angriffsvarianten auf die Familiendiktatur spekuliert. Trump kommt dies nach den innenpolitischen Fehlschlägen wahrscheinlich sogar gelegen, kann er sich so doch außenpolitisch als starker Mann und Macher gerieren. Nur wird es den Nordkoreanern voraussichtlich gelingen, den neuen Präsidenten, wie schon seine Vorgänger, zum Papiertiger zurechtzustutzen, der sich letztlich doch wieder in Sanktionen flüchten wird.

Der Grund dafür ist nicht etwa mangelndes Verständnis für die wachsende atomare Bedrohung durch Nordkorea. Tatsächlich fordern Kims unerwartet rasche Fortschritte beim Atombomben- und Raketenbau Experten Respekt ab. Die jüngsten Raketenstarts werden beispielsweise nicht mehr als Raketentests gewertet, sondern als militärische Übungen für einen Angriff auf US-Basen in Japan.

Zudem grassiert in Washington die berechtigte Sorge, dass Nordkorea schon in wenigen Jahren auch alle Bundesstaaten der USA, nicht nur mit atomar bestückten Langstreckenraketen, sondern auch von U-Booten aus erreichen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass die USA höher pokern wollen, besonders mit Blick auf China. Nordkoreas Schutzmacht grollt zwar demonstrativ, wenn Kim wieder Bomben oder Raketen testet. Und unterstützt brav immer härtere Sanktionen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber an der Grenze mit dem kommunistischen Bruderstaat werden genau diese Sanktionen nicht in voller Gänze umgesetzt, weil die chinesische Führung keinen Zusammenbruch der Pufferzone zwischen sich und den USA riskieren will. Ändern wird sich daran wenig.

Denn wer jetzt für einen Erstschlag plädiert, muss sich auf einen Krieg, mit möglicherweise hohen Verlusten in Südkorea, Japan und unter den in beiden Ländern stationierten US-Truppen vorbereiten. Nordkorea hat seine Atomanlagen, Raketenrampen und anderes militärisches Potenzial im ganzen Land verstreut.

Heimlich geplante und unbeobachtet durchgeführte Operationen von ein paar Navy Seals Teams, Flugzeugen und Lenkraketen würden daher nicht ausreichen. Schon die erste Angriffswelle würde massiv ausfallen müssen. Nordkorea würde die Vorbereitungen wahrscheinlich bemerken und das Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzen.

Die Ausrüstung des nordkoreanischen Militärs mag zwar veraltet, die Moral der Truppe nicht erstklassig sein. Aber gerade in den ersten Minuten eines Konflikts könnten Kims Truppen Teile von Südkoreas Hauptstadt mit der ersten Salve nordkoreanischer Granaten und Raketen in Schutt und Asche legen. Kurze Zeit später könnten Mittelstreckenraketen des Nordens mit biologischen, chemischen oder atomaren Waffen, nicht nur US-Basen in Südkorea, sondern auch in Japan treffen. Selbst Japans Hauptstadt Tokio gilt als wahrscheinliches Ziel für nordkoreanische Attacken. Japan hat daher bereits vor Jahren eine Raketenabwehr aufgebaut.