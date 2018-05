Zusammenfassung Blutiger Montag im Gaza-Streifen – die 3 wichtigsten Fakten zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem wurde mit viel Aufwand gefeiert: An der Zeremonie nahmen 800 Gäste teil, darunter US-Finanzminister Steven Mnuchin, Präsidententochter Ivanka Trump sowie ihr Mann und Trump-Berater Jared Kushner. Die Stadt war mit US-Flaggen geschmückt. Auf Plakaten stand: „Trump make Israel great again!“.

Per Videobotschaft wandte sich auch US-Präsident Donald Trump an die Feiernden: „In Freundschaft reichen wir Israel, den Palästinensern und allen Nachbarn die Hand“, sagte er. Durch die Eröffnung der Botschaft erkennen die USA Jerusalem offiziell als die Hauptstadt Israels an. „Israel ist eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen“, sagte der US-Präsident weiter. „Wir haben in der Vergangenheit das Offensichtliche nicht anerkannt.“ Allerdings erwähnte der US-Präsident mögliche Rechte der Palästinenser auf Teile der auch im Islam als heilig geltenden Stadt nicht. Die Palästinenser beanspruchen den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt eines künftigen Staates.